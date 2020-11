Pedir um PS5 na Amazon e receber comida de gato: no Reino Unido aconteceu

Seria engraçado se não fosse trágico. Essa frase poderia resumir bem o que aconteceu com alguns consumidores da Amazon no Reino Unido ao comprarem o novo PlayStation 5. Em vez de receberem o console, no Twitter existem relatos de pessoas que receberam em suas casas itens como uma cafeteira, uma Air Fryer, um massageador de pés e até mesmo comida de gato.

A jornalista americana Bex April foi uma das afetadas pelo problema. No dia 19, ela postou em seu perfil no Twitter que a gigante do varejo havia marcado a sua entrega como “perdida” — quando uma tentativa é realizada, mas não há ninguém no local para receber a encomenda.

No entanto, logo depois, ela recebeu uma caixa da Amazon com um aparelho tecnológico dentro dela. Não, não um PS5 como ela originalmente queria — mas sim uma Air Fryer.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Depois do tuite de April, diversos usuários começaram a contar suas histórias estranhas com as entregas da Amazon. Thomas Wise tuitou que “o mesmo aconteceu comigo, mas eu recebi uma caixa do PlayStation 5 vazia”. Segundo ele, a companhia “não irá ajudar a repor a encomenda” e que “ouviu histórias similares de roubo no Reddit [rede social com fóruns especializados em diversos assuntos]”.

Em um dos tuites de reclamação, uma usuária publicou a foto de uma comida de gato que ela recebeu por correio no lugar do esperado console. Em resposta, a Amazon afirmou que “pedia desculpas” e que “queria ajudar como conseguissem”, oferecendo opções para que ela tentasse retornar ou trocar a compra.

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020

Em relação a isso, outro consumidor afirmou que a Amazon afirmou que ele teria de esperar “48 horas para receber um reembolso ou um console novo”, mas que “não havia nenhum em estoque”. “Então eu acho que não vou conseguir o PS5 que eu pedi dois meses atrás”, escreveu ele.

Isso porque os estoques do PlayStation 5 estão escassos em quase todos os lugares do mundo. Poucas horas após o lançamento do console nos Estados Unidos e no Japão, na semana retrasada, o aparelho se esgotou nas lojas. Em relação ao Brasil, o PlayStation respondeu ao pedido de comentário sobre a probabilidade de a mesma situação acontecer por aqui. A demanda parece não ter sido compatível com a oferta.

E sobrou até para a Microsoft. Segundo outro usuário do Twitter, o mesmo aconteceu com um pedido do Xbox Series X (versão com entrada para CD) feito na Amazon. Em vez do console de última geração, o que ele encontrou na caixa foi uma quantidade considerável de lençóis.

Segundo o site americano Business Insider, a Amazon afirmou que está “investigando o que aconteceu”. Recentemente, a varejista do bilionário Jeff Bezos passou por outro problema, quando sementes chinesas estavam sendo enviadas para os clientes sem eles terem pedido.

Dessa vez, quem não tem PS5, caça com gato.