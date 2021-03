Próximo iPhone pode finalmente ganhar uma bateria mais potente

Pouca coisa ainda se sabe sobre o próximo iPhone, mas existe a possibilidade de que o novo celular da Apple finalmente conte com uma atualização de hardware bastante desejada pelos usuários da marca. De acordo com Ming-Chi Kuo, especialista em tecnologia e conhecido por antecipar novidades da companhia de Cupertino, o próximo iPhone deverá ter como destaque uma bateria mais parruda.

De acordo com Kuo, os celulares em que a Apple pretende lançar ainda neste ano são mais pesados do que o iPhone 12. O peso extra pode ser por conta de uma bateria maior. Mesmo assim, os iPhones terão um design mais enxuto. Para isso, a Apple vai integrar o slot do cartão SIM com a placa do aparelho.

Com expectativa de ser lançado ainda neste ano, durante o tradicional evento que a Apple realizada em setembro, o iPhone 13 deverá ser lançado em vários modelos, com configurações e preços distintos. A expectativa é de que, em ao menos um deles, a bateria mais eficiente seja destacada com a principal novidade, conforme relata o MacRumours.

Mas há um ponto em toda essa história: é possível que a Apple esteja trabalhando no lançamento de um “iPhone 12S”, e não em um iPhone 13. Não seria a primeira vez que a empresa da maçã adotaria essa estratégia. A bateria mais parruda, no entanto, também poderia estar sendo desenvolvida para este modelo.