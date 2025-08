Como prever o consumo? A resposta será revelada no Scanntech (In) Motion 2025

Mais do que acompanhar as mudanças no varejo, o (In) Motion 2025, que acontece no próximo dia 13, em São Paulo, se propõe a antecipá-las. Em sua quarta edição, o maior fórum da América Latina dedicado à inteligência de dados para os setores de varejo e bens de consumo traz uma imersão em como a tecnologia e a análise preditiva estão moldando a forma como as empresas tomam suas decisões.

Do sortimento na gôndola à estratégia corporativa

A base para essa transformação é sólida: a Scanntech, empresa que promove o evento, transaciona mais de R$ 1 trilhão por ano em mais de 60 mil pontos de venda. São informações captadas diretamente nos checkouts de supermercados, farmácias, pet shops e perfumarias, além de dados que cobrem 81% do e-commerce nas categorias de alimentos, saúde e beleza, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

“É o consumo real, em tempo real, acompanhado por uma plataforma de tecnologia com soluções que trazem a visão de mercado robusta e capaz de integrar as decisões desde o nível mais estratégico ao mais tático gerando planos, decisões, monitoramento e alavancando a eficiência da execução com uma precisão inédita”, destaca Thomaz Machado, CEO da Scanntech Brasil.

+ de 13,5 bilhões de tíquetes por ano.

Esse é o volume de dados processados pela Scanntech

— o equivalente a 6 tíquetes por mês, por brasileiro.

Os destaques do (In) Motion 2025

Entre os nomes confirmados no evento estão o ex-tenista Andre Agassi, referência em disciplina e performance; o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, com sua leitura sobre macroeconomia e negócios; Chris Barton, criador do Shazam, precursor da aplicação de IA para uso em massa; Peter Fader, professor da Wharton School e autoridade em marketing preditivo; além de Pedro Fernandes, da McKinsey, e Maurício Martiniano, do Google Brasil, que trazem perspectivas sobre transformação digital. Soledad Fernandez, fundadora e CTO da Scanntech, vai falar sobre a visão de futuro da empresa para o varejo.

“A proposta do (In) Motion é mostrar como um novo nível de detalhe nos dados pode transformar a performance dos líderes e das empresas”, afirma Machado. “Vamos além das projeções: tratamos da realidade de consumo com um olhar estratégico.”

Shopper conectado

Na essência, o evento reflete o próprio modelo da Scanntech, uma plataforma de tecnologia orientada à inteligência de mercado que gera eficiência ao varejo, às indústrias e aos distribuidores que atuam no setor de bens de consumo. Sua infraestrutura conecta dados altamente detalhados e instantâneos tanto de lojas físicas quanto do comércio eletrônico.

Essa capilaridade, explica a empresa, permite mais do que acessar relatórios — oferece capacidade de reação. Desde ajustes de pricing e sortimento até campanhas personalizadas e gestão de estoque, as soluções da Scanntech são construídas para transformar informação em ação, com impacto direto na operação e nos resultados.

Ao cobrir 90% das grandes redes alimentares divulgadas pela Abras

e 90% das redes regionais, a Scanntech tem a maior

base integrada de consumo real do planeta.

Boa parte dessas soluções poderá ser conferida durante o evento – um espaço, segundo Priscila Ariani, diretora de marketing da companhia, de muito networking e inspiração. “Os grandes nomes que estamos reunindo reforçam o escopo visionário do evento. É uma oportunidade única para o varejo e para as indústrias mergulharem em insights reais e tendências que já estão moldando o futuro do consumo.”

Serviço

(In) Motion 2025

Data: 13 de agosto de 2025

Local: Distrito Anhembi, em São Paulo (SP)

Inscrições: Sympla