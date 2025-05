Power bank ultrapoderosa promete ligar até micro-ondas e durar 17 anos

Uma estação de energia portátil com promessa de 17 anos de vida útil está sendo vendida nos Estados Unidos por US$ 999 (cerca de R$ 5.100, na cotação atual). A Bluetti Elite 200 V2, versão mais recente da marca especializada em energia solar e emergencial, não tem previsão de lançamento no Brasil.

Com capacidade de 2.073Wh e potência de até 3.900W em modo especial, o modelo consegue alimentar desde notebooks por 22 cargas seguidas até chaleiras e secadores de cabelo. Segundo a fabricante, o ciclo de vida de 6.000 recargas representa cerca de 12 vezes a média de mercado e o suficiente para durar mais de uma década e meia.

A estação possui nove saídas, incluindo tomadas AC, USB-A, USB-C e entrada automotiva. A recarga pode ser feita pela tomada comum (80% em menos de 1h), via carro (em até 7h) ou com painéis solares de 200W (vendidos à parte). A troca automática em caso de queda de energia leva apenas 15 milissegundos.

A tela integrada e um aplicativo para iOS e Android permitem acompanhar a carga e controlar funções à distância. Mesmo com as capacidades avançadas, o foco da marca segue sendo o público entusiasta, como campistas e usuários que se preparam para situações de emergência.

Apesar do desconto de 41% aplicado nos EUA — o preço original era de US$ 1.699 —, o produto ainda é voltado para mercados onde há demanda por soluções portáteis de alta autonomia. No Brasil, a Bluetti ainda não opera com vendas diretas, e a importação individual envolve impostos pesados e dificuldades logísticas.