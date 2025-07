Fornecedor de vidro para a Apple na China capta US$ 608 mi para ampliar fábricas no Vietnã e México

Em meio aos esforços para expandir sua presença internacional e reduzir os impactos das tensões entre EUA e China, a Lens Technology, fornecedora de componentes para a Apple, levantou 4,77 bilhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente US$ 608 milhões) com uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa do território.

Após o IPO, as ações da Lens Technology, que fabrica vidros de proteção e carcaças metálicas para iPhones, subiram 4% acima do preço de oferta (HK$ 18,18), embora com um desconto de 27% em relação ao preço de fechamento na Bolsa chinesa de Shenzhen.

Durante a cerimônia de listagem, Zhou Qunfei, fundadora e presidente da empresa, destacou que a Lens Technology utilizará Hong Kong como ponto estratégico para integrar capital internacional com as vantagens de fabricação da empresa e o acesso ao vasto mercado chinês. Ela afirmou que isso permitirá à empresa compartilhar os dividendos da manufatura chinesa.

Fundada em 2003 e listada na Bolsa de Shenzhen em 2015, a Lens Technology começou produzindo vidros para relógios e, desde então, se tornou um dos principais fornecedores de componentes eletrônicos, especialmente para smartphones.

A captação de recursos ocorre em um momento de renovadas ameaças de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. Embora as taxas sobre eletrônicos chineses sejam atualmente de 30%, bem abaixo dos 145% propostos em abril, analistas afirmam que a incerteza sobre o percentual final está acelerando mudanças nas cadeias de suprimentos, inclusive por parte da Apple e da principal montadora de iPhones do mundo, a Foxconn.

Há impactos das tarifas para a empresa?

Em entrevista, Zhou comentou que as tarifas não afetaram diretamente a performance da empresa, ressaltando que não houve queda no volume de pedidos dos principais clientes. A Lens Technology planeja destinar 28% dos recursos arrecadados para expandir sua fábrica no Vietnã e construir uma nova unidade na Tailândia, além de operar uma planta no México. No entanto, cerca de 80% de sua receita ainda vem da produção na China.

Por outro lado, a empresa também tem procurado reduzir sua dependência da Apple, seu maior cliente. Em 2025, a Lens Technology pretende que a participação da Apple em sua receita fique abaixo de 50%, após ter caído de 70% em 2022 para 49,5% em dezembro de 2024. Além disso, a empresa está investindo em novos produtos, com destaque para componentes para veículos elétricos (EVs) e robôs humanoides. O setor de EVs representou 8,5% da receita da empresa em 2024.

Há outras fornecedoras da Apple listadas em Hong Kong?

A Lens Technology não é a única fornecedora da Apple a buscar financiamento em Hong Kong. A Luxshare Precision Industry, que monta iPhones e fabrica AirPods, e a Goertek, fornecedora de áudio, também estão planejando listagens no território, com o objetivo de diversificar sua produção além da China.

Esse movimento segue a crescente tendência de listagens em Hong Kong, que já registrou 44 ofertas iniciais de ações até junho de 2025, levantando HK$ 107,1 bilhões (cerca de US$ 13,63 bilhões), um aumento de sete vezes em relação ao mesmo período do ano anterior.