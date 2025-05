Empresa de direção autônoma Pony AI prepara abertura de capital em Hong Kong

A Pony AI, empresa chinesa de veículos autônomos, entrou com pedido confidencial para abrir capital em Hong Kong, segundo fontes ouvidas pela agência Bloomberg. A oferta pode ocorrer ainda este ano, embora o tamanho da operação não tenha sido definido. A companhia não comentou oficialmente sobre a possível listagem.

Sediada em Guangzhou, a Pony AI já havia levantado cerca de US$ 413 milhões em novembro de 2024 com uma abertura de capital nos Estados Unidos, combinada a rodadas privadas. O novo movimento mira reforçar o caixa para sustentar planos de expansão internacional e produção em escala de sua tecnologia.

Em comunicado recente, a empresa informou que os cofundadores, James Peng e Tiancheng Lou, estenderam o bloqueio de venda de suas ações por mais 540 dias a partir de 25 de maio, fim do período de lock-up inicial pós-IPO. Juntos, os fundadores controlam 22,9% das ações ordinárias emitidas pela companhia.

Durante a tarde de quarta-feira, 14, as ações da Pony AI negociadas nos EUA chegaram a subir 20% no pré-mercado, impulsionadas pelas notícias da listagem e novos acordos estratégicos.

Parceria com Uber e testes na Europa

A empresa anunciou na última semana uma parceria com a Uber para lançar um serviço de robotáxis no Oriente Médio ainda em 2025. Também obteve permissão para testes com veículos autônomos em Luxemburgo. Hoje, sua frota conta com cerca de 250 unidades, a maioria na China.

Os novos modelos começarão a ser implantados na China e, depois, em outros países. A meta é alcançar a viabilidade econômica nos próximos anos.

Meta é alcançar o equilíbrio financeiro com frota ampliada

Apesar dos planos de crescimento, o balanço financeiro mais recente da Pony AI mostra os desafios: em 2024, a receita da empresa foi de US$ 75 milhões, enquanto o prejuízo líquido somou US$ 274 milhões. O investimento em tecnologia, infraestrutura e alianças globais tem pressionado os resultados, mas a companhia aposta em ganho de escala com a produção e operação dos novos veículos.