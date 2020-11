Podcasts chegam ao Amazon Music, rival gratuito do Spotify

O Amazon Music, serviço de streaming de música da varejista americana Amazon, chegou ao Brasil no segundo semestre de 2019 como um adicional do Prime, um plano de benefícios que inclui frete grátis no comércio eletrônico da empresa e acesso ao Prime Video. Agora, com um ano de mercado, o serviço passa a oferecer podcasts, que podem ser ouvidos mesmo por usuários de planos gratuitos.

Podcasts como Flow Podcast e Mamilos já estão na plataforma de streaming do Amazon Music e a empresa prevê a chegada de outros para os próximos meses. Além de abrir o espaço virtual para produtores de conteúdos, a empresa também aposta em programas originais, como um programa musical apresentado pelo jornalista Nelson Motta.

O Amazon Music tem 55 milhões de usuários globalmente entre suas três opções de uso: gratuito, benefício do Prime e o pago Music Unlimited, versão mais robusta do serviço que dá acesso a um acervo de cerca de 70 milhões de músicas.

Segundo dados de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Podcasts, os produtores de podcasts no Brasil, em sua maioria, moram na cidade de São Paulo e 72% são homens com idades entre 20 e 34 anos (a média de idade é de 28 anos). O Spotify é a plataforma preferida dos ouvintes entrevistados para o estudo, com cerca de 45% de mercado.

