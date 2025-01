Pin People lança ferramenta para ajudar empresas a interpretar sentimentos dos colaboradores

Empresas que utilizam dados em suas tomadas de decisão podem apresentar um crescimento de 15% a 25% acima da média do mercado, segundo dados da consultoria McKinsey. Não à toa, um RH orientado por dados tem sido a chave para uma gestão de pessoas mais estratégica e capaz de transformar desafios em oportunidades.

Contudo, uma pergunta desafia muitas organizações: como transcender os dados quantitativos e compreender os reais sentimentos e percepções dos colaboradores? É aqui que a inteligência artificial (IA) surge como solução.

A Pin People, plataforma líder em pesquisas organizacionais e na gestão da experiência do colaborador, especializada em atender empresas de grande porte em todo o Brasil e América Latina, lançou o Deep Dive de Comentários, uma ferramenta que usa a IA generativa para analisar profundamente as opiniões de pesquisas aplicadas em colaboradores, fornecendo insights mais ricos e personalizados.

Essa inovação permite que gestores de RH e lideranças explorem temas complexos e variados, enriquecendo as informações coletadas por meio de questionários abertos, além de garantir análises ágeis e imparciais de grandes quantidades de respostas, muitas vezes milhares de comentários, uma tarefa humanamente impossível.

“Ao invés de nos limitarmos a 20 ou 30 perguntas com respostas fechadas — isso quando as empresas aceitam não perguntar tudo —, queremos ir além para captar o que realmente importa para as pessoas em suas experiências diárias no trabalho”, destaca Frederico Lacerda, CEO da Pin People.

Deep Dive de Comentários: como funciona?

O Deep Dive de Comentários é uma ferramenta que apoia times de RH e lideranças na leitura e interpretação de textos, facilitando a geração de análises qualitativas. Por exemplo: para entender a percepção dos colaboradores sobre o modelo de trabalho, uma empresa pode usar a ferramenta de Deep Dive de Comentários da Pin People.

A partir das respostas dos colaboradores em uma ou mais pesquisas internas com questões abertas ou espaço para comentários, a ferramenta usa inteligência artificial generativa para identificar frases relacionadas ao tema, detectando padrões de linguagem e agrupando temas relacionados, por exemplo, “home office” ou “qualidade de vida”. Cada frase é analisada para saber se o sentimento do texto tem um tom positivo, negativo ou neutro. Ao final, a ferramenta compila os resultados e fornece um panorama claro da opinião dos colaboradores sobre a temática em questão, ajudando a empresa a identificar o que está funcionando bem e o que precisa ser melhorado — inclusive coletando e priorizando sugestões dadas pelos respondentes.

A nova funcionalidade é o primeiro passo para transformar o tradicional processo de escuta organizacional, que muitas vezes se limita a questionários predeterminados que não refletem a real diversidade de pensamentos e sentimentos dos colaboradores.

“A pesquisa tradicional estruturada não é mais adequada; no mundo atual, que coloca as pessoas no centro, as empresas precisam investir em uma experiência do colaborador mais qualitativa, individualizada e personalizada. Para isso, um questionário totalmente estruturado e fechado tende a não ser suficiente”, afirma Lacerda.

Personalização e eficiência

Já em aplicação em diversos clientes e com expansão planejada para 2025, essa nova solução representa um avanço significativo na forma como as empresas podem utilizar a inteligência artificial (IA) para atender às necessidades emergentes em gestão de recursos humanos. Esse desenvolvimento está alinhado com a tendência de usufruir da tecnologia para otimizar processos e resultados.

De acordo com uma previsão da Gartner, até 2025, cerca de 60% das empresas globais deverão adotar IA para realizar análises preditivas que ajudem a entender e antecipar padrões de engajamento, turnover e desempenho de seus colaboradores.

Lacerda, da Pin People, destaca que a adoção da IA para analisar novos dados e os já existentes das empresas poderá auxiliar na otimização das operações de RH e aumentar a precisão nas estratégias de engajamento e desenvolvimento de talentos, alinhando as práticas de gestão de pessoas às exigências dinâmicas do mercado global.

Isso permite que o RH explore temas adicionais e identifique insights relevantes que podem influenciar decisões estratégicas, incluindo mudanças nas metodologias de pesquisa. “Ao aumentar a produtividade e a assertividade de lideranças e RH, oferece, ao mesmo tempo, personalização aos colaboradores. É um benefício mútuo que, se implementado corretamente pelas organizações, pode trazer resultados extraordinários”, diz o executivo.

Além disso, a implementação do Deep Dive de Comentários reflete um movimento mais amplo em direção a práticas de trabalho mais centradas no humano, reconhecendo que os colaboradores esperam e merecem uma abordagem mais personalizada por parte de seus empregadores.

“No passado, as empresas estavam no centro, e as pessoas precisavam se adaptar a elas. Hoje, o cenário se inverteu: as pessoas esperam e exigem das empresas uma experiência mais personalizada e focada em suas necessidades individuais”, afirma Lacerda.