Fraudes e desperdícios: grupo Care Plus se movimenta para mudar a cultura ESG no setor da saúde

O combate às fraudes no setor de saúde suplementar se tornou uma das maiores preocupações das empresas que compõem esse ecossistema. Práticas como a do empréstimo de carteirinha, reembolso duplicado ou sem desembolso e excesso de exames não apenas geram prejuízos milionários como também afetam diretamente o bolso dos beneficiários.

Um estudo em parceria com a consultoria EY revelou que, só em 2022, desperdícios e fraudes resultaram em um prejuízo de R$ 34 bilhões para o setor no Brasil. As fraudes trazem como principal consequência o repasse desses custos para os beneficiários e podem reduzir a qualidade dos serviços oferecidos, uma vez que os recursos que deveriam ser destinados à melhoria da assistência médica mudam de rota.

Como combater as fraudes e os desperdícios nos planos de saúde

Segundo Vivian Bennett, diretora do Cliente do grupo Care Plus, líder no segmento premium, um dos caminhos para fomentar uma cultura de sustentabilidade e transparência no setor é a educação. Reconhecendo a importância dessa abordagem, a companhia lançou em setembro de 2024 o movimento “Faça Pelo Mundo”, que visa mobilizar a sociedade e os agentes da cadeia de valor do setor de saúde suplementar na promoção da sustentabilidade.

Como o movimento funciona

Com o incentivo ao diálogo, o movimento propõe que as partes envolvidas se conscientizem e conversem abertamente sobre o tema, mas, antes disso, que repensem suas próprias atitudes, começando uma transformação de dentro para fora. Para isso, foram criados mecanismos de engajamento e conscientização em múltiplos canais digitais, como redes sociais e e-mails.

Para Vivian, quanto mais informadas as pessoas estiverem, maior será a autonomia sobre suas jornadas de saúde, e melhor preparadas estarão para cuidarem de si mesmas, de seus benefícios de saúde, das pessoas ao redor e do planeta. “O movimento é sobre um processo de educação 360°, que fomenta ações de transformação da cultura do setor para uma realidade mais esclarecida e sustentável. Ele coloca todas as pessoas 'na mesma página' e faz a diferença pelo bem comum”.

O movimento "Faça Pelo Mundo" complementa também outras iniciativas da Care Plus. Desde 2019, a campanha "Trago Verdades" permite que as pessoas se informem sobre as modalidades de fraudes e denunciem suas tentativas, tornando-as peças fundamentais na proteção do benefício saúde e provando o pioneirismo da operadora no tema. Como fruto da campanha, que serviu inclusive como benchmarking para outras operadoras, nasceu o portal de mesmo nome, que, além de concentrar conteúdos diversos, disponibiliza um canal de denúncias — de 2019 a 2022, mais de 11 mil foram registradas.

ESG: para ir além do discurso

Estudos mostram que, até setembro deste ano, a Care Plus conseguiu evitar perdas significativas relacionadas a fraudes em pedidos de reembolso, registrando um aumento de 86% na economia em relação ao mesmo período de 2023. Esses resultados, segundo a empresa, são fruto de tecnologia avançada, processos robustos e equipes capacitadas, além de uma comunicação transparente com todos os pontos de contato.

A abordagem vai além do combate às fraudes, já que o movimento também abrange ações sociais e ambientais. Globalmente, a Bupa — grupo britânico do qual a Care Plus faz parte desde 2016 — busca eliminar suas emissões de CO 2 até 2040 e promove desafios como o Healthy Cities, incentivando práticas saudáveis que integram pessoas e cidades por meio da prática de exercícios físicos. No Brasil, a sede sustentável da empresa, certificada pelo LEED Gold, reforça seu compromisso ambiental.

Na área social, a operadora patrocina os Jogos Paralímpicos e mantém parcerias com entidades do terceiro setor, como o Instituto Devolver e o Instituto Ripaxote, oferecendo assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. As ações incluem desde cuidados odontológicos até apoio a programas de arte e empreendedorismo.

No campo da governança, a companhia atua com protocolos rígidos de bem-estar para pacientes, gestão eficiente de recursos nas clínicas e junto aos fornecedores. “Queremos conscientizar as pessoas de que tudo está relacionado: meio ambiente, sociedade e governança. É impossível falar em combater fraudes sem falar sobre proteção dos recursos naturais e de implementação de serviços e processos que garantam o cuidado efetivo ao bem mais precioso das pessoas, que é a vida”, conclui Vivian, reforçando o propósito da Care Plus de ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas, saudáveis, felizes, e criar um mundo melhor.