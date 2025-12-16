Ford redireciona produção de baterias para mercado de armazenamento de energia

A Ford anunciou que, em vez de cancelar seus planos de produzir baterias para grandes veículos elétricos (EVs), redirecionará essa capacidade para um novo negócio de armazenamento de energia. Para isso, a empresa planeja criar sistemas utilizando baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP), mais acessíveis, que serão usadas para alimentar data centers e ajudar a equilibrar a demanda na rede elétrica.

Esses sistemas começarão a ser comercializados em 2027, segundo a Ford, que pretende construir uma capacidade anual de 20 GWh. Com esse objetivo, a empresa investirá cerca de US$ 2 bilhões nos próximos dois anos, reaproveitando a capacidade de fabricação de sua planta em Kentucky.

Além das baterias LFP, nas quais a Ford utilizará tecnologia licenciada da chinesa CATL, a fábrica produzirá módulos de armazenamento de energia e sistemas em contêineres de 20 pés para uso comercial.

Com esse movimento, a Ford se junta a outros grandes nomes da indústria automotiva que também estão entrando ou planejando entrar no mercado de armazenamento de energia. A Tesla, por exemplo, tem investido há anos na venda de produtos de armazenamento de baterias e atualmente entrega cerca de 10 GWh a cada trimestre. A General Motors também oferece soluções voltadas para residências e empresas.

Principal foco é o setor comercial

A maior parte da demanda virá de clientes comerciais, como operadores de redes elétricas. Os data centers, por sua vez, são um foco secundário, com a Ford também planejando expandir suas ofertas para o mercado residencial de armazenamento de energia.

Além da unidade em Kentucky, a Ford continuará com os planos de produção de baterias LFP em sua planta BlueOval Battery Park, em Michigan, que começará a operar em 2026. Essas baterias serão usadas no novo caminhão elétrico de médio porte da marca, além de soluções de armazenamento para residências, ampliando ainda mais o portfólio da empresa no setor de energia.