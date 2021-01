Para CEO do Twitter, as big techs têm poder demais. E precisam aprender com o bitcoin

Para o CEO do Twitter, Jack Dorsey, as gigantes de tecnologia têm muito poder. Em uma série de tuites, Dorsey disse que tomou a decisão certa ao banir a conta do presidente republicano Donald Trump de sua rede social, mas, ao mesmo tempo, afirmou que “companhias privadas não devem ter tanto controle sobre a internet”. A solução para o problema? Ser mais como um bitcoin.

Ao todo, Dorsey fez 13 tuites. Em um deles, afirmou que o discurso online resultando em problemas reais requerem ações mesmo que um banimento de uma conta seja um divisor e “crie um precedente perigoso”: o de uma corporação ter poder sobre conversas públicas.

É por esses motivos que Dorsey afirma ter paixão pelo bitcoin – e acredita que o modelo usado pela moeda digital é um padrão a ser seguido também pelas redes sociais.

“O Bitcoin tem um bom modelo. É uma tecnologia fundada na internet que não é controlada ou influenciada por um único indivíduo ou por uma entidade. É isso que a internet quer ser e, ao longo do tempo, é isso que ela será”, disse. Dorsey também é CEO da companhia de pagamentos digitais Square, que comprou, recentemente, 50 milhões de bitcoins.

O CEO reconheceu que o Twitter precisa “olhar criticamente as inconsistências de suas políticas”, ao mesmo tempo em que afirmou que as plataformas sociais precisam ser mais transparentes na hora de moderar conteúdos.

“Acredito que tomamos a decisão certa, mas ter que banir uma conta tem ramificações reais e significantes. Enquanto existem exceções claras e óbvias, sinto que banimentos são falhas das próprias redes sociais de promoverem uma conversa saudável”, disse.

The check and accountability on this power has always been the fact that a service like Twitter is one small part of the larger public conversation happening across the internet. If folks do not agree with our rules and enforcement, they can simply go to another internet service.

— jack (@jack) January 14, 2021