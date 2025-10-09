Vale do Silício em alta: IA dispara contratações e mercado imobiliário

Embora executivos do setor tenham alertado que a inteligência artificial acabaria com milhões de empregos, o que se vê é o oposto: empresas de IA estão contratando em ritmo acelerado — e reacendendo a demanda por escritórios no Vale do Silício.

Segundo a consultoria Colliers, o setor de tecnologia voltou a ser um dos principais motores do mercado de escritórios nos Estados Unidos. “As empresas de IA estão alugando porque estão contratando”, disse Jodie Poirier, presidente de serviços corporativos da Colliers nas Américas. “A IA está reformulando a força de trabalho, mas também está criando novas funções que aumentam a demanda por escritórios.”

De acordo com dados da Colliers, desde 2020 já foram firmados 5,2 milhões de pés quadrados em contratos de locação por empresas de IA e de infraestrutura de IA na região — sem contar gigantes como Apple, Alphabet e Meta. Apenas em 2025, o volume já supera o total de 2024, que foi de 1,3 milhão de pés quadrados.

O levantamento aponta forte atividade em cidades como Sunnyvale, onde se concentram empresas puramente de IA, e Fremont, polo de companhias de infraestrutura e manufatura avançada.

A média de tamanho dos escritórios alugados no Vale do Silício está no nível mais alto desde 2020, refletindo a expansão de equipes e o retorno a espaços físicos sofisticados.

O movimento desafia as previsões de que a automação eliminaria empregos. Se as próprias empresas de IA estão contratando mais humanos para integrar e operar suas tecnologias, talvez o futuro do trabalho — ao menos por enquanto — esteja longe do colapso anunciado.

