OnlyFans volta atrás e diz que não vai mais proibir pornografia

O site de assinatura de conteúdo OnlyFans voltou atrás nesta quarta-feira, 25, e afirmou que não irá mais banir pornografia em seu site, o que estava previsto para acontecer em uma mudança de política da plataforma a partir de 1° de outubro.

Em um tuíte publicado nesta manhã, a empresa afirmou que "assegurou as garantias necessárias" para apoiar sua base de criadores de conteúdo. A empresa afirmou que comunicação oficial seria enviada aos criadores de conteúdo por e-mail "em breve".

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021