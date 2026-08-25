OnlyFans pagou US$ 700 milhões ao dono meses antes de sua morte

A plataforma de conteúdo adulto OnlyFans transferiu US$ 709 milhões em dividendos ao próprio dono nos meses que antecederam sua morte, ocorrida em março.

Os documentos financeiros, arquivados no Reino Unido nesta terça-feira, 25, mostram que Leonid Radvinsky embolsou US$ 535 milhões no ano fiscal encerrado em novembro e outros US$ 174 milhões distribuídos em parcelas já em 2026, pouco antes de falecer, aos 43 anos, depois de enfrentar câncer por um longo período.

Negócio pequeno, lucro gigante

A Fenix International, dona da OnlyFans, fatura US$ 1,6 bilhão ao ano com apenas 47 funcionários — um lucro de US$ 715 milhões antes de impostos, alta de 5% sobre o ano anterior.

Radvinsky comprou o controle da empresa em 2018 por cerca de US$ 30 milhões, depois de já ter enriquecido com o site de webcam adulto MyFreeCams. Desde 2021, ele havia retirado ao todo US$ 2,5 bilhões em dividendos.

Viúva assume o comando

Com a morte do fundador, o controle da companhia foi transferido a Yekaterina Chudnovsky, sua viúva, como única responsável por um fundo fiduciário familiar.

A empresa negociava, antes disso, a venda de uma fatia majoritária por até US$ 7 bilhões — valor que parte do mercado financeiro considerou baixo diante da rentabilidade do negócio.

A plataforma soma hoje 4,6 milhões de criadores de conteúdo e 377,5 milhões de assinantes pagantes, avanços de 13% e 24%, respectivamente. Boa parte do apelo do modelo vem da divisão de receita: 80% do que os assinantes pagam vai direto para os criadores.