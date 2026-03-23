Dono do Onlyfans morre aos 43 anos

O bilionário Leonid Radvinsky, proprietário do OnlyFans, morreu nesta segunda-feira, 23, aos 43 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A informação foi confirmada pela plataforma em comunicado enviado à Bloomberg.

Radvinsky era dono da Fenix International Ltd., empresa-mãe do OnlyFans, após adquirir participação majoritária em 2018. Sob sua gestão, a plataforma ampliou seu modelo de negócios baseado na monetização direta de conteúdo por criadores.

Fundado em 2016 por Guy e Tim Stokely, o OnlyFans ganhou notoriedade ao permitir a publicação de conteúdos adultos, proibidos em outras redes sociais. O crescimento acelerou durante a pandemia, consolidando o serviço como um dos principais exemplos de economia de criadores.

A morte do empresário levanta incertezas sobre a estrutura de propriedade da empresa. O OnlyFans é uma das plataformas de conteúdo gerado por usuários mais controversas em operação desde a ascensão de redes como o Facebook.

Negociação bilionária em andamento

Antes de sua morte, Radvinsky negociava a venda de 60% da empresa, em um acordo que avaliava o OnlyFans em cerca de US$ 5,5 bilhões.

A Architect Capital, sediada em São Francisco, participava das conversas para liderar a operação, que combinava capital próprio e aproximadamente US$ 2 bilhões em dívida.

Em fevereiro, as negociações ainda estavam em estágio inicial, sem definição sobre a conclusão do acordo.