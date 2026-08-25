Mais de 5.000 criadores já faturaram US$ 1 milhão no OnlyFans, diz empresa

O OnlyFans revelou que mais de cinco mil criadores de conteúdo já receberam, individualmente, ao menos US$ 1 milhão desde o lançamento da plataforma, em 2016.

O número consta do balanço anual divulgado nesta semana pela Fenix International, controladora da plataforma de conteúdo por assinatura, junto com o total histórico pago a criadores que, segundo a empresa, foi de mais de US$ 30 bilhões.

p"Nos dez anos desde o lançamento da plataforma, em 2016, o OnlyFans já pagou mais de US$ 30 bilhões a criadores ao redor do mundo, incluindo mais de US$ 1 milhão a mais de cinco mil criadores", disse a CEO do OnlyFans, Keily Blair.

Um clube exclusivo em meio a milhões de criadores

O número de milionários da plataforma é pequeno perto da base total.

O OnlyFans soma hoje 4,6 milhões de contas de criadores ativos. Isso significa que a marca de US$ 1 milhão em ganhos acumulados segue restrita a uma fração ínfima do total de pessoas que tentam monetizar conteúdo na plataforma — a maioria delas ganhando valores muito mais modestos, concentrados nos meses ou anos iniciais de atividade.

Divulgação acontece meses após morte do dono

O balanço que trouxe o dado veio a público poucos meses depois da morte do fundador e principal acionista da Fenix International, Leonid Radvinsky, em março, aos 43 anos, após batalha contra o câncer.

O mesmo documento revelou que Radvinsky recebeu US$ 709 milhões em dividendos nos meses anteriores ao falecimento — parte de um total de US$ 2,5 bilhões retirados da empresa desde 2021. O controle da companhia passou, após sua morte, a um fundo fiduciário administrado por sua viúva, Yekaterina Chudnovsky.

Números crescentes de usuários e criadores

A base de assinantes pagantes da plataforma também segue em expansão. São hoje 377,5 milhões de contas de "fãs" registradas globalmente, alta de 24% em relação ao ano anterior, enquanto o número de contas de criadores cresceu 13% no mesmo período.

O modelo de negócio do OnlyFans reserva 80% de cada pagamento feito por assinantes diretamente ao criador de conteúdo, mecanismo citado como um dos fatores por trás da adesão contínua de novos criadores à plataforma.