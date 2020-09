Ok, Google, apresente o novo Pixel e novo Chromecast

O Google realiza hoje um dos eventos mais esperados pelos fãs da marca no mundo. A empresa deve lançar nesta quarta-feira, 30, novas versões de alguns de seus principais dispositivos, como o smartphone Pixel 5, o alto-falante com assistente virtual Nest e também o Chromecast, aparelho que permite dar funções “smart” a televisores mais antigos, sem Wi-Fi.

O evento tem um sabor agridoce para os brasileiros. Primeiro porque uma das principais atrações, os smartphones Pixel, um dos modelos topo de linha do mercado Android, não são vendidos por aqui. É esperado que o novo celular Pixel 5 venha com conectividade com a rede 5G pela primeira vez e traga avanços em relação aos modelos do ano passado: embora o Google seja um dos maiores especialistas em tecnologia e inteligência artificial para câmeras e fotos, o Pixel 4 pecou pelo tempo de duração da bateria.

Uma versão do Pixel 4a com conectividade 5G também é esperada para ser anunciada. A versão “baratinha” do smartphone da empresa foi apresentada em agosto deste ano, seguindo o sucesso do Pixel 3a, de 2019. O Google busca também ampliar sua presença no mercado americano de smartphones. Segundo dados da consultoria chinesa Counterpoint Research, a empresa aparece na categoria “Outros”, junto a fabricantes de menor expressão de vendas. A líder no primeiro trimestre de 2020 era a Apple, com 46% de parcela de mercado, seguida pela Samsung, com 32%.

Apesar de os aparelhos não chegarem por aqui, o lançamento é importante porque costuma guiar tendências de mercado que são adotadas na linha Android, sistema que também é fabricado pelo Google. Uma das características dos aparelhos, inclusive, é a maior cobertura de atualização do sistema operacional, que recebe mais updates que smartphones de outras fabricantes. Processadores e novidades de fotografia costumam ser destaques nos anúncios do Google.

Já em relação aos outros produtos, como o Nest e o Chromecast, eles são conhecidos do mercado brasileiro. O Nest foi lançado no país no final do ano passado, após a Amazon ter desembarcado por aqui com uma linha robusta de auto-falantes inteligentes com a tecnologia Alexa. Na última semana, a empresa de Jeff Bezos, inclusive, anunciou atualizações de seus sistemas e novos aparelhos da família Echo.

É possível que o Google traga novidades nesse campo, com novas atualizações de seus assistente de voz e de hardware.

Quanto ao novo Chromecast, o aparelho já teve imagens vazadas e inclusive foi vendido antecipadamente em algumas lojas nos EUA no início desta semana. Diferentemente das versões anteriores, o novo modelo conta com controle remoto — uma ferramenta que era presente em modelos concorrentes, como o Fire Stick, da Amazon. O Roku Express, outro concorrente que recentemente chegou ao Brasil, também conta com controle remoto.