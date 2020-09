Alexa, da Amazon, agora compreende contexto das suas conversas

“Alexa, entre na conversa”. Com uma frase simples como essa, a assistente de voz da Amazon pode entrar na sua conversa, compreendendo o contexto, e atender a um comando, como procurar um lugar para pedir uma pizza ou marcar um compromisso na agenda.

A novidade é uma das principais mudanças da assistente de voz da Amazon, disponível em português desde o fim de 2019.

A compreensão de contexto de conversas próximas pela Alexa também traz outras conveniências. O usuário pode configurar “rotinas” para que algo aconteça a partir de um determinado gatilho.

Por exemplo, se a Alexa estiver conectada a uma lâmpada inteligente, ela pode acender a luz da sua casa sempre que foi detectado o som de um bebê chorando.

Privacidade

Para evitar preocupações com privacidade, a Amazon oferece controles de dados pessoais em seu aplicativo para smartphones e também traz um botão físico de bloqueio do microfone e da câmera dos dispositivos da linha Echo equipados com a Alexa.

Mais humana

A Amazon anunciou ainda que foram feitos ajustes na Alexa para que ela soe mais como um ser humano, fazendo pausas durante a fala e com um ritmo de comunicação menos robótico.

Novos aparelhos

A Amazon também anunciou uma série de novos dispositivos no seu evento global de hoje. O novo Fire TV Stick Lite (R$349) estará disponível em breve no Brasil.

Os alto-falantes inteligentes também ficaram mais sofisticados, e um pouco mais caros. O novo Echo chegará ao Brasil por 749 reais e Echo Dot 399 reais. Os aparelhos estarão disponíveis nas cores preta, branca e azul. O Echo Dot com relógio, de 499 reais, estará disponível nas cores branca e azul. A fase de pré-venda dos produtos começa hoje e os dispositivos estarão disponíveis para entrega ainda este ano. O mais avançado de todos é o novo Echo Show 10 que estará disponível na cor preta e será vendido por 1.899 reais.