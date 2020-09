Mais moderno, Roku Express chega ao Brasil como alternativa ao Chromecast

O Chromecast e o Fire Stick ganharam um novo rival no Brasil. A Roku anunciou a chegada de seu próprio dispositivo que permite a conexão entre celulares e computadores com televisores. O Roku Express foi anunciado nesta quarta-feira (2) e chega ao país custando a partir de 349 reais.

O principal diferencial do aparelho é que o Roku Express conta com um controle remoto que facilita o acesso a serviços de streaming como Netflix e YouTube, entre outros. Desta forma, o usuário não precisa estar utilizando o celular para realizar a conexão. Tudo pode ser feito no próprio sistema operacional do dispositivo.

O produto da Roku ainda conta com outras vantagens em relação aos seus concorrentes do Google e da Amazon. Um diferencial interessante é a possibilidade de permitir que o som do conteúdo enviado para o televisor seja reproduzido apenas no smartphone do usuário. Desta forma, é possível assistir em silêncio, usando um fone de ouvido conectado ao celular.

A desvantagem do aparelho é a mesma de seus concorrentes vendidos no Brasil: ele só reproduz conteúdo em qualidade Full HD. Desta forma, mesmo que você possua um televisor 4K e queira reproduzir um vídeo do YouTube com esta resolução, isso não será possível através do gadget.

Um dos diferenciais do aparelho da Roku em relação ao Chromecast é a presença de um controle remoto

Google e Amazon possuem aparelhos com esta função, mas só comercializados fora do Brasil. O Chromecast Ultra custa 69 dólares nos Estados Unidos, enquanto o Amazon Fire TV Stick 4K sai por 49 dólares.

Em relação ao preço, o Roku Express chega no mesmo valor do Chromecast 3, lançado em 2019 pelo Google no país. Já o Amazon Fire Stick chegou no mercado brasileiro custando 289 reais. A Xiaomi também tem seu dispositivo deste tipo. O Mi TV Stick, porém, custa a partir de 599 reais no Brasil.

Apesar dessas mudanças, o funcionamento do aparelho em si é bastante semelhante ao do Chromecast e ao do Fire Stick. É preciso conectar o receptor na televisão pelas entradas USB, que garante a carga elétrica ao aparelho, e HDMI, que permite o envio do conteúdo para a TV. Depois é só configurar o aparelho de acordo com as instruções fornecidas na tela.