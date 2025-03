O que Mark Zuckerberg e Elon Musk têm em comum? Agora, um algoritmo

Elon Musk e Mark Zuckerberg agora têm mais uma coisa em comum além dos bilhões na conta: o algoritmo usado em suas redes sociais.

Zuckerberg, que recentemente acabou com as políticas de moderação das redes da Meta, passou a usar a mesma tecnologia adotada no X (antigo Twitter) para as notas da comunidade, escritas pelos próprios usuários.

Zuckerberg afirmou, em uma postagem em seu blog nesta quinta-feira, 13, que usará o algoritmo de código aberto de Musk como a base de seu próprio sistema.

"Não reinventaremos a roda. Isso nos permitirá construir em cima do que o X fez e melhorar o algoritmo para as nossas próprias plataformas ao longo do tempo", diz a postagem.

O teste para as notas da comunidade começarão nos Estados Unidos no dia 18 de março --- ainda sem previsão para outros países. No começo, apenas alguns usuários poderão adicionar as notas e elas serão "avaliadas e testadas" antes de serem publicadas.

“O algoritmo e as informações do programa do X são de código aberto — o que significa que são gratuitos e estão disponíveis para qualquer pessoa usar — podemos construir sobre o que o X fez, aprender com os pesquisadores que o estudaram e melhorar o sistema para as nossas próprias plataformas,” continuou. “À medida que nossa própria versão se desenvolve, podemos explorar algoritmos diferentes ou ajustados para apoiar como as Notas da Comunidade são classificadas e avaliadas.”

No Brasil, a moderação de conteúdo deve continuar. Em janeiro, Zuckerberg enviou à Advocacia-Geral da União (AGU) uma nota afirmando que "a empresa está "comprometida em respeitar os direitos humanos e seus princípios subjacentes de igualdade, segurança, dignidade, privacidade e voz".