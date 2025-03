China impulsiona uso de robôs humanoides em diversos setores

No dia 5 de março, o primeiro-ministro Li Qiang destacou, no relatório de trabalho do governo, a necessidade de fomentar indústrias emergentes, incluindo biomanufatura, tecnologia quântica, redes 6G e inteligência corporificada — termo que aparece pela primeira vez em um documento oficial. O relatório também reforçou o foco em veículos elétricos inteligentes, dispositivos eletrônicos baseados em IA, robôs inteligentes e equipamentos de manufatura avançados.

Mercado Aquecido para Robôs Humanoides

Os robôs humanoides estão no centro das atenções da indústria e do mercado financeiro. Empresas especializadas relatam um aumento expressivo na demanda e no interesse por esses dispositivos. Segundo Zhang Miao, cofundador da Beijing HL Robotics Technology (CASBOT 01), desde novembro de 2023 a empresa recebe diariamente consultas de investidores e parceiros. Recentemente, a CASBOT 01 levantou mais de RMB 100 milhões em uma rodada de investimento-anjo, impulsionada pelo lançamento de seu primeiro robô bípede de tamanho real.

Zhang Mingdi, executivo da Youibot, relata que a corrida pelos robôs humanoides se intensificou nos últimos meses, com clientes buscando soluções que conciliem capacidade técnica, custo e viabilidade de produção em escala. A evolução do hardware e a redução de preços estão tornando os robôs mais acessíveis.

Expansão do Uso dos Robôs

Empresas chinesas estão expandindo o uso de robôs humanoides em diversas áreas. Em Pequim, eles participaram da cobertura das reuniões das Duas Sessões vestidos como jornalistas. Em Changsha, província de Hunan, eles trabalham como voluntários, interagindo com a população. Já em Zhejiang, foram empregados no transporte de materiais dentro de fábricas.

Durante o Festival da Primavera de 2025, um robô da Unitree Robotics chamou atenção ao se apresentar em um programa de TV. Além do entretenimento, eles já são utilizados em lojas, exposições, restaurantes e até hospitais.

Na indústria, a UBTECH Robotics implantou dezenas de robôs humanoides Walker S1 na linha de montagem da Zeekr Intelligent Technology, realizando tarefas de inspeção de qualidade, transporte e montagem. A empresa já iniciou testes em outras fábricas e planeja expandir sua atuação no setor industrial.

Especialistas apontam que, além do uso comercial, esses robôs têm potencial para atuar em situações de risco, como resgates, emergências, exploração espacial e segurança.

Apoio Governamental e Investimentos

O avanço da inteligência corporificada está alinhado com as estratégias do governo chinês. Províncias como Guangdong, Shandong, Sichuan e Pequim incluíram o setor em seus planos de desenvolvimento para 2025. No fim de fevereiro, Pequim lançou um plano de ação para impulsionar a indústria, com meta de produzir mais de 10 mil robôs e criar um setor avaliado em centenas de bilhões de RMB até 2027.

O mercado financeiro também reflete o otimismo. Segundo dados da Hithink RoyalFlush, o setor de robôs humanoides registrou uma valorização de quase 50% no mercado A desde o início de 2024. A Shoucheng Capital já investiu em vários projetos do setor, abrangendo robôs industriais, médicos e de consumo.

Para fomentar o setor, a Bolsa de Valores de Xangai realizou um fórum sobre robôs humanoides, reunindo empresas, investidores e instituições financeiras. O evento destacou a necessidade de colaboração entre fabricantes de sistemas integrados e fornecedores de componentes para reduzir custos e ampliar a compatibilidade de peças-chave.