6 dos 10 parques aquáticos mais visitados da América Latina são do Brasil; saiba quais

Praia artificial no parque Thermas dos Laranjais, em Olímpia, SP (Marco Ankosqui/Grupo Natos/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 08h01.
Toboáguas com looping, piscinas com ondas artificiais, atrações temáticas.
O mercado de parques aquáticos está aquecidíssimo e movimenta mais de 11 milhões de visitantes por ano só na América Latina.
E o Brasil está na liderança deste mercado na região. Seis dos 10 parques aquáticos mais visitados da América Latina ficam no Brasil.
E não é só da região, não.
Três dos 20 parques aquáticos mais visitados do mundo ficam por aqui.
O Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), foi o quarto parque aquático mais visitado do planeta em 2024, à frente de todos os parques da Disney e da Universal. Em 2024, registrou cerca de 1,8 milhão de visitantes.
Já o Hot Park, em Rio Quente (GO), ficou na 11ª posição, com 1,4 milhão de visitantes.
Para fechar o Top 20, o Hot Beach, também de Olímpia, ficou em 18º lugar, com 1,1 milhão de visitantes.
O crescimento dos parques brasileiros é sustentado por um turismo doméstico mais forte, um modelo de gestão próprio e investimentos consistentes em novas atrações.
O quarto parque aquático mais visitado do mundo fica no interior de São Paulo, em uma cidade com pouco mais de 60.000 habitantes.
Fundado em 1987, o Thermas dos Laranjais nasceu como clube social, em uma cidade voltada à citricultura.
O ponto de virada veio com a descoberta de águas termais. O que começou com piscinas aquecidas virou um complexo com mais de 60 atrações e 240 milhões de reais em receita anual.
Boa parte da verba é reinvestida todos os anos em expansão. O projeto mais ambicioso é o Nações, um dos maiores complexos de toboáguas do mundo, com 33 metros de altura e tecnologia canadense. O brinquedo recebeu 60 milhões de reais em investimento e será inaugurado em breve.
“É o primeiro do tipo no Ocidente. Desenvolvido sob medida. Não existe nada igual no mundo”, diz Jorge Noronha, CEO do parque.
A estratégia é clara: lançar uma grande atração por ano para manter o interesse do público. “Se só 5% dos nossos 2 milhões de visitantes vierem por causa do brinquedo novo, são 100 mil pessoas a mais. Isso paga o investimento rapidinho.”