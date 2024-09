TikTok vai encerrar serviço de música após tentativa de competir com Spotify e Apple

A plataforma TikTok Music, que buscava rivalizar com serviços de streaming como Spotify e Apple Music, será descontinuada em 28 de novembro, conforme comunicado divulgado pela divisão musical da empresa. Os usuários devem transferir suas playlists para outras plataformas até 28 de outubro, antes que todos os dados sejam apagados.

Lançada como uma aposta da ByteDance, controladora do TikTok, a iniciativa de um serviço próprio de streaming visava capitalizar o poder da rede social, que desempenhou um papel crucial na popularização de hits e novos artistas. No entanto, o aplicativo musical, que surgiu inicialmente com o nome Resso, não obteve o sucesso esperado. Estava disponível em países como Brasil, Indonésia, Austrália, México e Singapura.

Em vez de manter o serviço, a estratégia agora será redirecionar os usuários para plataformas concorrentes por meio da função “Add To Music App”, introduzida no ano passado. A ferramenta permite que os usuários salvem músicas de vídeos do TikTok diretamente em playlists no Spotify, Apple Music e Amazon Music.

O encerramento do TikTok Music também acontece em meio a tensões entre a plataforma e gravadoras. No início deste ano, a Universal Music Group travou um impasse que resultou na retirada temporária de artistas como Drake e Rihanna da rede social. A disputa foi resolvida após meses de negociações.

Embora a plataforma tenha impulsionado sucessos musicais através de seus vídeos curtos, a transição para um serviço de assinatura separado não atraiu a massa crítica necessária para competir diretamente com Spotify e Apple Music.