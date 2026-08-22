Nvidia vai aumentar em mais de 15% o preço de servidores para inteligência artificial

A corrida para ampliar a infraestrutura necessária à inteligência artificial deve ficar mais cara. De acordo com a imprensa internacional, clientes da Nvidia começaram a ser notificados sobre aumentos de mais de 15% nos preços de servidores equipados com chips de IA.

Segundo a notificação recebida pelos clientes, os reajustes estão relacionados ao aumento dos custos de componentes de memória. O movimento deve afetar equipamentos entregues a partir do início de 2027.

O aumento não deve ficar restrito aos equipamentos mais antigos. Sistemas construídos com os chips Vera Rubin e Grace Blackwell, duas das plataformas mais recentes da Nvidia, também serão afetados. O percentual de reajuste deve variar conforme a geração do chip e a configuração de memória de cada servidor.

Novo gargalo na corrida pela IA

A disputa por componentes usados nos sistemas de inteligência artificial está cada vez maior. A expansão acelerada de data centers para treinar e operar modelos de IA elevou a demanda por memória de alta velocidade. Ao mesmo tempo, a oferta não tem crescido no mesmo ritmo.

Empresas como Samsung, SK hynix e Micron concentram grande parte da produção mundial de memória DRAM. Embora as fabricantes estejam aumentando a produção, a oferta ainda não foi suficiente para acompanhar a demanda provocada pela infraestrutura de IA.

Esse desequilíbrio começa a se espalhar pela cadeia de tecnologia. A própria Nvidia já elevou os preços de algumas placas gráficas voltadas ao mercado de consumidores, enquanto a AMD adotou movimento semelhante. A Amazon Web Services (AWS) também já aumentou em 20% os preços de GPUs.

O novo reajuste, porém, chama atenção pelo tamanho e pelo momento em que ocorre: justamente quando empresas de tecnologia e governos estão comprometendo bilhões de dólares para ampliar a capacidade computacional voltada à IA.

Na prática, o reajuste pode chegar a diferentes empresas que dependem dos servidores da Nvidia para expandir sua infraestrutura de IA. Nomes como Microsoft, Google e Oracle estão entre os operadores que dependem desse tipo de equipamento.

A Nvidia ainda não fez comentários sobre a informação.