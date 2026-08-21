Impressora doméstica: ainda vale a pena ter? Os dispositivos que indicamos para comprar em 2026

Impressora doméstica: modelos com tanque de tinta e cartucho para cada perfil de uso e orçamento
Colaboradora
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 11h03.
Em tempos em que a maioria dos processos contam com documentação virtual, tanto que é possível assinar contratos com certificado digital e reconhecer firma sem sair de casa, não é raro encontrar quem considere a impressora doméstica um item dispensável. No entanto, para quem ainda depende de cópias físicas — no home office ou nos estudos —, os modelos com tanque de tinta mudaram a conta e o investimento pode compensar a longo prazo.
Testamos e organizamos os modelos mais indicados no Brasil, priorizando marcas com boa assistência técnica e disponibilidade no varejo nacional. Os critérios de seleção foram:
É a opção mais barata da lista e resolve o básico para quem imprime pouco e sem rotina fixa. Faz impressão, cópia e digitalização, consome pouca energia quando ociosa e tem Wi-Fi de banda dupla com AirPrint. O ponto de atenção é o custo por página: os cartuchos HP 668 rendem cerca de 160 páginas em preto (versão padrão) e o custo por impressão chega a R$ 0,42 — o que torna o modelo viável só para quem não passa de 100 páginas por mês. O firmware da HP bloqueia cartuchos não originais.
Porta de entrada da linha EcoTank para quem já entendeu que o gasto real vem na reposição de tinta e quer pagar menos por página sem precisar de cópia ou digitalização. Imprime documentos e fotos com boa qualidade, tem Wi-Fi e Wi-Fi Direct, e o kit de garrafas incluso rende milhares de páginas. Não tem scanner nem copiadora — é exclusiva para impressão. Quem precisa dessas funções deve considerar a Canon G3110 ou subir para a faixa intermediária.
Melhor custo-benefício inicial em tanque de tinta para quem imprime textos com frequência e precisa de resistência no papel. A tinta preta pigmentada não borra com marca-texto nem com contato com água — um diferencial que a Epson L3250 (tinta corante) não oferece. É multifuncional, tem Wi-Fi e visor LCD, e o sistema interno de manutenção ajuda a evitar ressecamento em períodos de ociosidade. O ponto de atenção: não tem suporte oficial a macOS nem AirPrint, o que a torna mais indicada para usuários de Windows e Android.
Equilíbrio entre preço inicial e autonomia. Vem com tinta suficiente para até 12.000 páginas em preto, tem cópia direta no painel (incluindo cópia de identidade) e Wi-Fi de banda dupla com autorreparo. Indicada para famílias e home offices que dividem a impressora entre várias pessoas e imprimem de 400 a 800 páginas por mês. Não tem frente e verso automático, mas oferece AirPrint nativo — compatível com iPhone e Mac sem precisar de app.
A impressora de tanque de tinta mais vendida do Brasil e a escolha padrão para quem ainda não sabe quanto vai imprimir. É multifuncional, tem Wi-Fi e Wi-Fi Direct, e o kit de tinta incluso dura milhares de páginas com custo por impressão na casa de R$ 0,01 em preto. O ponto fraco é a tinta preta corante — textos impressos borram com marca-texto e contato com água. Para documentos que exigem resistência, a Canon G3110 (preto pigmentado) é a alternativa na faixa anterior.
A opção laser monocromática para quem imprime só texto e deixa a impressora parada por semanas sem problemas. O toner em pó não resseca como a tinta líquida, o texto sai com nitidez superior e a manutenção é mínima — o que importa para profissionais de home office que lidam com contratos e relatórios em preto e branco. Não imprime em cores nem tem scanner, e o frente e verso é manual.
Sucessora da popular L4260, a L4360 é a mais equilibrada da faixa premium. Tem frente e verso automático, Wi-Fi de banda dupla, compatibilidade com macOS e AirPrint, e o custo por página mais baixo da lista: cerca de R$ 0,01 em preto. A tecnologia PrecisionCore Heat-Free, que dispensa calor no processo de impressão, aumenta a velocidade em até 40% em relação à geração anterior e reduz o consumo de energia. Indicada para quem imprime apostilas e relatórios longos e quer economizar papel e tempo. O painel LCD é pequeno (1,44 polegada), mas o app Epson Smart Panel complementa.
Antecessora da L4360, a L4260 segue disponível no varejo brasileiro e mantém boa relação entre preço e recursos. O diferencial em relação à L3250 é o frente e verso automático e a tinta preta pigmentada — textos saem com resistência a água e marca-texto, o que faz diferença para quem imprime contratos e materiais de curso. Tem AirPrint nativo e visor LCD colorido. Para quem encontra a L4260 com desconto em relação à L4360, o custo-benefício é alto — a principal diferença entre as duas está na velocidade e no consumo de energia.
Impressora fotográfica profissional para quem imprime imagens com frequência e escolhe o papel com critério. Aceita papéis de arte e fotográficos de alta gramatura, imprime até A3+ sem bordas e tem entrada para cartão SD e tela de toque de 4,3 polegadas. O kit de seis tintas Claria ET — com cinza e preto fotográfico — entrega fidelidade de cor e gradações em preto e branco que as multifuncionais de quatro tintas não alcançam. Indicada para fotógrafos e designers que querem qualidade de estúdio em casa. O preço é alto e só se paga com rotina de impressão fotográfica.