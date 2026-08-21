Impressora doméstica: ainda vale a pena ter? Os dispositivos que indicamos para comprar em 2026

Em tempos em que a maioria dos processos contam com documentação virtual, tanto que é possível assinar contratos com certificado digital e reconhecer firma sem sair de casa, não é raro encontrar quem considere a impressora doméstica um item dispensável. No entanto, para quem ainda depende de cópias físicas — no home office ou nos estudos —, os modelos com tanque de tinta mudaram a conta e o investimento pode compensar a longo prazo.

Testamos e organizamos os modelos mais indicados no Brasil, priorizando marcas com boa assistência técnica e disponibilidade no varejo nacional. Os critérios de seleção foram:

Custo por página e rendimento;

Conectividade e compatibilidades;

Funcionalidades para o uso doméstico e de home office;

Disponibilidade e preço.

Qual a melhor impressora doméstica até R$ 900?

HP DeskJet Ink Advantage 2975

HP DeskJet Ink Advantage 2975

É a opção mais barata da lista e resolve o básico para quem imprime pouco e sem rotina fixa. Faz impressão, cópia e digitalização, consome pouca energia quando ociosa e tem Wi-Fi de banda dupla com AirPrint. O ponto de atenção é o custo por página: os cartuchos HP 668 rendem cerca de 160 páginas em preto (versão padrão) e o custo por impressão chega a R$ 0,42 — o que torna o modelo viável só para quem não passa de 100 páginas por mês. O firmware da HP bloqueia cartuchos não originais.

Tipo: multifuncional a jato de tinta com cartucho;

Funções: impressão, cópia e digitalização;

Velocidade: até 7,5 ppm em preto (modo normal);

Resolução: até 4.800 x 1.200 dpi em cores;

Conectividade: Wi-Fi 2,4 e 5 GHz, USB 2.0, AirPrint e Mopria;

Cartuchos: HP 668 (cerca de 160 páginas em preto) e HP 668XL (cerca de 400 páginas);

Frente e verso: manual;

Preço médio em agosto de 2026: R$ 420 a R$ 600.

Epson EcoTank L1250

Epson EcoTank L1250

Porta de entrada da linha EcoTank para quem já entendeu que o gasto real vem na reposição de tinta e quer pagar menos por página sem precisar de cópia ou digitalização. Imprime documentos e fotos com boa qualidade, tem Wi-Fi e Wi-Fi Direct, e o kit de garrafas incluso rende milhares de páginas. Não tem scanner nem copiadora — é exclusiva para impressão. Quem precisa dessas funções deve considerar a Canon G3110 ou subir para a faixa intermediária.

Tipo: tanque de tinta EcoTank, apenas impressão;

Velocidade: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (ISO);

Resolução: até 5.760 x 1.440 dpi;

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e USB;

Rendimento: até 4.500 páginas em preto e 7.500 coloridas por kit T544;

Frente e verso: manual;

Capacidade de papel: até 100 folhas A4;

Preço médio em agosto de 2026: cerca de R$ 850.

Canon Mega Tank G3110

Canon Mega Tank G3110

Melhor custo-benefício inicial em tanque de tinta para quem imprime textos com frequência e precisa de resistência no papel. A tinta preta pigmentada não borra com marca-texto nem com contato com água — um diferencial que a Epson L3250 (tinta corante) não oferece. É multifuncional, tem Wi-Fi e visor LCD, e o sistema interno de manutenção ajuda a evitar ressecamento em períodos de ociosidade. O ponto de atenção: não tem suporte oficial a macOS nem AirPrint, o que a torna mais indicada para usuários de Windows e Android.

Tipo: multifuncional MegaTank híbrido (tanque de tinta);

Funções: impressão, cópia e digitalização;

Velocidade (ISO): 8,8 ipm em preto e 5,0 ipm em cores;

Resolução: 600 x 600 dpi (preto) e 4.800 x 1.200 dpi (cores);

Conectividade: Wi-Fi e USB 2.0;

Tinta: sistema híbrido com preto pigmentado;

Frente e verso: manual;

Compatibilidade: Windows, Android e iOS; sem suporte oficial a macOS;

Preço médio em agosto de 2026: R$ 800 a R$ 950.

Qual a melhor impressora doméstica na faixa intermediária?

HP Smart Tank 581

HP Smart Tank 581

Equilíbrio entre preço inicial e autonomia. Vem com tinta suficiente para até 12.000 páginas em preto, tem cópia direta no painel (incluindo cópia de identidade) e Wi-Fi de banda dupla com autorreparo. Indicada para famílias e home offices que dividem a impressora entre várias pessoas e imprimem de 400 a 800 páginas por mês. Não tem frente e verso automático, mas oferece AirPrint nativo — compatível com iPhone e Mac sem precisar de app.

Tipo: multifuncional de tanque de tinta;

Funções: impressão, cópia e digitalização;

Velocidade (ISO): 12 ppm em preto e 5 ppm em cores;

Rendimento: até 12.000 páginas em preto ou 6.000 coloridas com a tinta inclusa;

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e USB 2.0;

Frente e verso: manual;

Capacidade de papel: 100 folhas na entrada e 30 na saída;

Garantia: 12 meses, extensível a 24 com cadastro na HP;

Extras: Wi-Fi com autorreparo e cabeçotes substituíveis pelo usuário;

Preço médio em agosto de 2026: R$ 820 a R$ 910.

Epson EcoTank L3250

Epson EcoTank L3250

A impressora de tanque de tinta mais vendida do Brasil e a escolha padrão para quem ainda não sabe quanto vai imprimir. É multifuncional, tem Wi-Fi e Wi-Fi Direct, e o kit de tinta incluso dura milhares de páginas com custo por impressão na casa de R$ 0,01 em preto. O ponto fraco é a tinta preta corante — textos impressos borram com marca-texto e contato com água. Para documentos que exigem resistência, a Canon G3110 (preto pigmentado) é a alternativa na faixa anterior.

Tipo: multifuncional colorida de tanque de tinta (EcoTank);

Funções: impressão, cópia e digitalização;

Velocidade (ISO): 10 ppm em preto e 5 ppm em cores;

Resolução de impressão: até 5.760 x 1.440 dpi;

Digitalização: base plana A4, até 1.200 x 2.400 dpi ópticos;

Frente e verso: manual;

Rendimento das tintas: até 4.500 páginas em preto e 7.500 coloridas por kit T544;

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e USB 2.0;

Extras: tecnologia MicroPiezo Heat-Free (baixo consumo, cerca de 12 W em operação);

Preço médio em agosto de 2026: R$ 940 a R$ 1.100.

Brother HL-L1232W

Brother DCP-T430W

A opção laser monocromática para quem imprime só texto e deixa a impressora parada por semanas sem problemas. O toner em pó não resseca como a tinta líquida, o texto sai com nitidez superior e a manutenção é mínima — o que importa para profissionais de home office que lidam com contratos e relatórios em preto e branco. Não imprime em cores nem tem scanner, e o frente e verso é manual.

Tipo: laser monocromática (apenas impressão);

Velocidade: até 20 ppm em A4;

Resolução: 600 x 600 dpi;

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e USB 2.0;

Capacidade de papel: entrada de 150 folhas e saída de 50 folhas;

Frente e verso: manual;

Suprimentos: toner inicial de 1.500 páginas; reposição de 1.000 páginas; cilindro DR-116 de 10.000 páginas;

Preço médio em agosto de 2026: R$ 990 a R$ 1.110.

Qual a melhor impressora doméstica na faixa premium?

Epson EcoTank L4360

Epson EcoTank L4360

Sucessora da popular L4260, a L4360 é a mais equilibrada da faixa premium. Tem frente e verso automático, Wi-Fi de banda dupla, compatibilidade com macOS e AirPrint, e o custo por página mais baixo da lista: cerca de R$ 0,01 em preto. A tecnologia PrecisionCore Heat-Free, que dispensa calor no processo de impressão, aumenta a velocidade em até 40% em relação à geração anterior e reduz o consumo de energia. Indicada para quem imprime apostilas e relatórios longos e quer economizar papel e tempo. O painel LCD é pequeno (1,44 polegada), mas o app Epson Smart Panel complementa.

Tipo: multifuncional de tanque de tinta;

Frente e verso: automático;

Velocidade: 15 ppm em preto e 8 ppm em cores (modo normal);

Rendimento da tinta inclusa: até 6.600 páginas em preto e 5.500 em cores;

Resolução: 4.800 x 1.200 dpi;

Conectividade: Wi-Fi de banda dupla, USB e app Epson Smart Panel;

Bandeja de papel: 100 folhas;

Painel: LCD colorido de 1,44 polegada;

Vida útil: até 50.000 páginas;

Preço médio em agosto de 2026: R$ 1.490 a R$ 1.900.

Epson EcoTank L4260

Epson EcoTank L4260

Antecessora da L4360, a L4260 segue disponível no varejo brasileiro e mantém boa relação entre preço e recursos. O diferencial em relação à L3250 é o frente e verso automático e a tinta preta pigmentada — textos saem com resistência a água e marca-texto, o que faz diferença para quem imprime contratos e materiais de curso. Tem AirPrint nativo e visor LCD colorido. Para quem encontra a L4260 com desconto em relação à L4360, o custo-benefício é alto — a principal diferença entre as duas está na velocidade e no consumo de energia.

Tipo: multifuncional MicroPiezo (tanque de tinta);

Funções: impressão, cópia e digitalização;

Velocidade (ISO): 10,5 ppm em preto e 5 ppm em cores;

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e USB 2.0;

Frente e verso: automático;

Extras: visor LCD colorido de 1,44 polegada e tinta preta pigmentada;

Voltagem: bivolt automático;

Preço médio em agosto de 2026: R$ 1.660 a R$ 2.200.

Epson EcoTank L8180

Epson EcoTank L8180

Impressora fotográfica profissional para quem imprime imagens com frequência e escolhe o papel com critério. Aceita papéis de arte e fotográficos de alta gramatura, imprime até A3+ sem bordas e tem entrada para cartão SD e tela de toque de 4,3 polegadas. O kit de seis tintas Claria ET — com cinza e preto fotográfico — entrega fidelidade de cor e gradações em preto e branco que as multifuncionais de quatro tintas não alcançam. Indicada para fotógrafos e designers que querem qualidade de estúdio em casa. O preço é alto e só se paga com rotina de impressão fotográfica.