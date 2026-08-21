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Câmeras de segurança para casa e apartamento que valem a pena o investimento

Seleção reúne sete modelos de câmeras de segurança Wi-Fi e sistemas com gravador, do monitoramento interno ao kit profissional com resolução 4K

Câmeras de segurança para casa: modelos testados cobrem do monitoramento interno ao sistema com gravador 4K

Câmeras de segurança para casa: modelos testados cobrem do monitoramento interno ao sistema com gravador 4K

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 11h04.

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Monitorar a casa pelo celular já não é mais um recurso inacessível ou complicado de instalar. As câmeras de segurança Wi-Fi disponíveis no Brasil em agosto de 2026 cobrem desde o apartamento alugado, onde parede não é opção, até o perímetro externo de uma chácara, com gravação contínua e detecção por inteligência artificial (IA).

Para esta seleção, levamos em consideração quatro critérios:

  • Qualidade de imagem diurna e noturna em condições reais de uso;
  • Estabilidade da conexão Wi-Fi e desempenho do aplicativo de monitoramento;
  • Disponibilidade no mercado brasileiro;
  • Relação entre preço e recursos efetivos — detecção inteligente, armazenamento e resistência climática.

Câmeras de segurança Wi-Fi para monitoramento interno

Câmera Lâmpada Wi-Fi E27 (Yoosee/iCSee)

Câmera Lâmpada Wi-Fi E27 (Yoosee_iCSee)

A câmera que se rosqueia no bocal de lâmpada popularizou o monitoramento doméstico no Brasil pelo preço e pela instalação sem ferramentas. Basta encaixar no soquete E27 padrão — o mesmo das lâmpadas comuns — para que ela ligue e se conecte ao Wi-Fi. Funciona bem para vigiar a garagem coberta ou a varanda sem necessidade de fonte de alimentação extra. O ponto de atenção está no aplicativo: Yoosee e iCSee são genéricos, com interface menos polida e atualizações de segurança menos frequentes do que os de marcas consolidadas. Para quem precisa de algo imediato e barato, resolve; para quem quer confiabilidade de longo prazo, as opções a seguir são mais indicadas.

  • Marca: genérica (app Yoosee ou iCSee);
  • Resolução: 1080p Full HD;
  • Visão noturna: infravermelho;
  • Rotação: 360° horizontal;
  • Áudio: bidirecional (microfone e alto-falante);
  • Armazenamento: cartão microSD até 128 GB (não incluso);
  • Conectividade: Wi-Fi 2.4 GHz;
  • Alimentação: bocal E27 (110 V/220 V bivolt);
  • Proteção: IP20 (uso interno ou área coberta);
  • Preço médio: R$ 60 a R$ 90 (agosto/2026).

TP-Link Tapo C200

TP-Link Tapo C200

A Tapo C200 é o modelo mais vendido da TP-Link no Brasil e acumula mais de 150 mil avaliações na Amazon. Sua principal vantagem sobre as câmeras genéricas é o aplicativo Tapo — rápido e sem propagandas, com notificações confiáveis. A câmera gira 360° na horizontal e 114° na vertical, o que permite cobrir um cômodo inteiro com um único aparelho. A versão V3, vendida em agosto de 2026, já suporta cartões microSD de até 512 GB e inclui detecção de choro de bebê por IA, o que a torna uma opção prática como babá eletrônica avançada. A limitação fica na taxa de quadros de 15 fps — suficiente para monitoramento, mas abaixo dos 30 fps de concorrentes como a Intelbras iM5 SC.

  • Marca: TP-Link (linha Tapo);
  • Resolução: 1080p Full HD (1920 × 1080);
  • Visão noturna: infravermelho até 9 m;
  • Rotação: 360° horizontal / 114° vertical;
  • Áudio: bidirecional;
  • Detecção de movimento: por vídeo com IA (pessoas, pets e choro de bebê);
  • Armazenamento: cartão microSD até 512 GB (não incluso) ou nuvem Tapo Care (plano pago);
  • Conectividade: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11b/g/n;
  • Alimentação: 5 V/1 A via Micro-USB (fonte inclusa);
  • Proteção: IP22 (uso interno);
  • Integração: Amazon Alexa e Google Home;
  • Preço médio: R$ 169 a R$ 199 (agosto/2026).

Câmeras de segurança Wi-Fi para uso externo

Intelbras iM5 S

Intelbras iM5 S

A Intelbras iM5 S é a câmera externa da maior marca de segurança eletrônica do Brasil. O diferencial prático está no suporte técnico em português e na garantia nacional — quem já tentou resolver problemas com suporte em inglês ou chinês entende o peso desse fator. Com resolução Full HD, alcance de infravermelho de 30 metros e proteção IP67 (resistente a jatos d'água e poeira), a iM5 S aguenta a exposição ao tempo sem comprometer a imagem. A compressão H.265 reduz o espaço de armazenamento em relação ao H.264, o que significa mais horas de gravação no mesmo cartão. O armazenamento aceita cartões de até 256 GB, além de gravação em nuvem pelo Mibo Cloud. A limitação está no ângulo de visão horizontal de 106°, menor do que o da concorrente Tapo C500 (360° motorizado).

  • Marca: Intelbras (linha Mibo);
  • Resolução: Full HD 1080p (1920 × 1080);
  • Visão noturna: infravermelho até 30 m;
  • Áudio: microfone interno;
  • Detecção de movimento: por vídeo com detecção de pessoas;
  • Compressão de vídeo: H.265/H.264;
  • Armazenamento: cartão microSD até 256 GB (não incluso) ou nuvem Intelbras Cloud (plano pago);
  • Conectividade: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11b/g/n;
  • Alimentação: USB-C (fonte inclusa);
  • Proteção: IP67 (resistente a água e poeira, uso externo);
  • Integração: Amazon Alexa e Google Assistente;
  • Preço médio: R$ 249 a R$ 300 (agosto/2026).

TP-Link Tapo C500

TP-Link Tapo C500

A Tapo C500 é a versão externa da linha Tapo, com certificação IP65 e rotação motorizada de 360°. O diferencial em relação a câmeras fixas como a iM5 S é a capacidade de seguir o movimento: a IA identifica pessoas e gira a lente para acompanhar o deslocamento, o que reduz pontos cegos no perímetro da casa. O aplicativo Tapo mantém a mesma qualidade da versão interna, com notificações rápidas e interface sem anúncios. A câmera também inclui alarme sonoro que pode ser acionado pelo celular para inibir a presença de invasores. A ressalva é a resolução: em 1080p, a Tapo C500 perde em nitidez para a EZVIZ H8C Pro 2K, que opera em 2K na mesma faixa de preço.

  • Marca: TP-Link (linha Tapo);
  • Resolução: 1080p Full HD (1920 × 1080);
  • Visão noturna: infravermelho (preto e branco);
  • Rotação: 360° horizontal e vertical;
  • Áudio: bidirecional;
  • Detecção de movimento: IA para detecção de pessoas e rastreamento automático;
  • Armazenamento: cartão microSD até 512 GB (não incluso) ou nuvem Tapo Care (plano pago);
  • Conectividade: Wi-Fi 2.4 GHz;
  • Alimentação: fonte externa 5 V/1 A (cabo de cerca de 3 m);
  • Proteção: IP65 (resistente a água e poeira, uso externo);
  • Integração: Amazon Alexa e Google Home;
  • Recursos extras: alarme sonoro, modo privacidade;
  • Preço médio: R$ 280 a R$ 350 (agosto/2026).

EZVIZ H8C Pro 2K

EZVIZ H8C Pro 2K

A EZVIZ H8C Pro se destaca na faixa intermediária por ser a única câmera externa giratória com resolução 2K (2304 × 1296) entre as opções até R$ 400. A resolução mais alta significa mais nitidez para identificar rostos e placas de veículos — uma diferença visível em relação às câmeras 1080p quando a imagem é ampliada. A detecção de pessoas por IA reduz alarmes falsos causados por animais ou movimentos de vegetação. A EZVIZ é uma submarca da Hikvision, maior fabricante de câmeras de segurança do mundo, o que garante firmware com atualizações regulares. A limitação está no aplicativo EZVIZ, que funciona bem mas é menos intuitivo do que o Tapo para usuários iniciantes. A câmera tem proteção IP66, um grau acima da Tapo C500, o que a torna mais resistente a jatos d'água fortes.

  • Marca: EZVIZ (submarca Hikvision);
  • Resolução: 2K (2304 × 1296);
  • Visão noturna: infravermelho;
  • Rotação: Pan/Tilt 360°;
  • Áudio: bidirecional;
  • Detecção de movimento: IA para detecção de pessoas;
  • Armazenamento: cartão microSD (não incluso) ou nuvem EZVIZ Cloud (plano pago);
  • Conectividade: Wi-Fi 2.4 GHz;
  • Alimentação: fonte externa;
  • Proteção: IP66 (resistente a água e poeira, uso externo);
  • Preço médio: R$ 320 a R$ 380 (agosto/2026).

Câmeras de segurança premium e sistemas com gravador

Intelbras iM7 Full Color

Intelbras iM7 Full Color

A iM7 Full Color resolve um problema comum das câmeras com infravermelho: a imagem noturna em preto e branco, que dificulta a identificação de cores de roupas e veículos. Com LEDs brancos de alto alcance, a câmera mantém a imagem colorida mesmo na escuridão total — um recurso que faz diferença real para quem precisa entregar imagens detalhadas a uma autoridade policial ou ao síndico. A câmera gira 360° e tem proteção IP66, com detecção por IA que diferencia pessoas e veículos. O suporte técnico da Intelbras no Brasil e a garantia nacional seguem como vantagens. O ponto de atenção é que os LEDs brancos emitem luz visível à noite, o que pode incomodar vizinhos em áreas residenciais muito próximas — a câmera permite alternar para infravermelho quando necessário.

  • Marca: Intelbras (linha Mibo);
  • Resolução: Full HD 1080p com tecnologia Full Color;
  • Visão noturna: Full Color (LEDs brancos para imagem colorida no escuro) ou infravermelho;
  • Rotação: 360° horizontal e vertical;
  • Áudio: bidirecional com microfone de alta captação;
  • Detecção de movimento: IA para detecção de pessoas e veículos;
  • Armazenamento: cartão microSD até 256 GB (não incluso) ou nuvem Intelbras Cloud (plano pago);
  • Conectividade: Wi-Fi 2.4 GHz;
  • Alimentação: fonte externa 12 V/1 A;
  • Proteção: IP66 (resistente a água e poeira, uso externo);
  • Integração: Amazon Alexa e Google Assistente;
  • Preço médio: R$ 570 a R$ 750 (agosto/2026).

Kit NVR com 4 câmeras 4K (Intelbras ou Hikvision)

Kit NVR com 4 câmeras 4K (Intelbras)

Para propriedades grandes ou pequenos comércios que precisam de cobertura simultânea em vários pontos, os kits com NVR (gravador de vídeo em rede) e quatro câmeras 4K oferecem o que câmeras Wi-Fi individuais não conseguem: gravação contínua 24 horas com conexão cabeada estável e armazenamento local em HD de alta capacidade. A conexão por PoE (Power over Ethernet) simplifica a instalação, já que um único cabo transmite dados e alimentação para cada câmera. As câmeras 4K (8 MP) entregam o nível de detalhe mais alto desta seleção, com alcance de infravermelho de até 30 metros e proteção IP67 contra chuva e condições climáticas severas. O NVR permite expandir o sistema para 8 ou 16 canais, conforme a necessidade. A desvantagem é a instalação, que exige passagem de cabos e, na maioria dos casos, um profissional de segurança eletrônica para a configuração.

  • Marcas disponíveis: Intelbras ou Hikvision;
  • Resolução das câmeras: 4K (8 MP);
  • Tipo de sistema: IP com NVR (Network Video Recorder);
  • Visão noturna: infravermelho até 30 m (varia por modelo);
  • Número de câmeras: 4 (expansível para 8 ou 16 canais no NVR);
  • Detecção de movimento: IA para detecção de pessoas, veículos e animais;
  • Armazenamento: HD interno no NVR (1 TB a 4 TB);
  • Conectividade: cabos de rede PoE (Power over Ethernet);
  • Alimentação: PoE (via cabo de rede);
  • Proteção das câmeras: IP67;
  • Recursos extras: gravação contínua 24/7, acesso remoto via app, backup em nuvem opcional;
  • Preço médio do kit completo: R$ 2.500 a R$ 4.000 (agosto/2026).
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