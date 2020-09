NVIDIA anuncia nova série de placas de vídeo GeForce RTX Series 30

A fabricante de unidades de processamento gráfico NVIDIA anunciou nesta terça-feira, 1°, as novas versões das placas de vídeo topo de linha GeForce RTX Series 30.

Construídas com base na arquitetura ampere, a NVIDIA afirma que as unidades (GPUs) apresentados hoje — GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 — são o maior salto geracional de desempenho da linha, sendo até 2 vezes mais rápida do que a geração anterior, de arquitetura Turing.

A NVIDIA utiliza tecnologia da Samsung nos cartões gráficos, que têm espaçamento de 8 nanômetros. A nova geração também traz mudanças na construção das placas, e a fabricante promete redução das temperaturas durante usos para alto desempenho. A tecnologia DLSS, baseada em inteligência artificial, permite ainda que essas GPUs funcionem em resoluções altas, como 4K e 8K.

Veja as novidades e preços das GPUs:

GeForce RTX 3070: com preço inicial de 499 dólares a empresa promete que a placa será mais rápida que a RTX 2080Ti a menos da metade do preço. Este modelo vem com 8GB de memória GDDR6 e pode rodar jogos em resoluções 4K e 1440p (Ultra HD).

GeForce RTX 3080: a placa conta 10GB de memória GDDR6X operando a 19Gbps e, segundo a NVIDIA é duas vezes mais rápida que a RTX 2080, da geração anterior, podendo entregar jogos em 4K a 60 frames por segundo. O modelo começa a ser vendido por 699 dólares.

GeForce RTX 3090: bem mais parruda que os outros modelos, a 3090 promete rodar “vários jogos topo de linha” a 60 frames por segundo em resolução 8K. De acordo com a NVIDIA, a placa é 50% mais rápida que a Titan RTX, e consegue manter taxas mais baixas de calor. Ela tem 24GB de memória GDDR6X e sai por 1.499 dólares.

O lançamento foi feito pelo presidente da NVIDIA, Jensen Huang, que também anunciou novidades de otimização e de software da empresa. A tecnologia ray tracing, por exemplo, agora estará no Fortnite, um conhecido fenômeno do mundo dos jogos, que agora contará com melhorias na exibição de iluminação, sombras e reflexos.

A NVIDIA também trouxe novidades na sua central de streaming, que agora contará com funções para esconder o fundo automaticamente, eliminando a necessidade de uma tela verde, além de otimização para redução de ruído.

O mercado de unidades gráficas (GPUs) tem crescido em linha com a demanda maior por jogos online. De acordo com dados da empresa de análises Allied Market Research esse mercado, que valia 19,7 bilhões de dólares em 2019, deve crescer 10 vezes até 2027 para mais de 200 bilhões de dólares, com um crescimento médio anual de 33,6%.

Atualmente, placas de vídeo são essenciais para profissionais que trabalham com ferramentas que demandam grande capacidade de processamento, como editores de vídeo, arquitetos e até streamers e gamers profissionais. A NVIDIA, que é uma das principais fabricantes desse setor, acumula alta de 122% no valor das ações em 2020.