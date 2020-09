Novos emojis representam os sentimentos de 2020

Uma nova série de novos emojis aprovados pela companhia americana Unicode Consortium podem representar muito bem o ano de 2020. Em meio à pandemia do novo coronavírus, às queimadas no Pantanal e a todos os outros problemas que vem acontecendo no mundo, não é de se estranhar que as carinhas amarelas dos smartphones também tenham se adaptado para lidar com o caos.

Os emojis não devem ficar disponíveis para os usuários do Android até 2021, mas o que vale é a intenção. Quem utiliza dispositivos da Apple pode receber as novidades ainda neste ano.

Confira abaixo os emojis recém aprovados:

1. emojinho5 zoom_out_map 1 /5 (Emoji/Reprodução)

2. emojinho2 zoom_out_map 2 /5 (Emoji/Reprodução)

3. emojinho zoom_out_map 3 /5 (Emoji/Reprodução)

4. emojinho3 zoom_out_map 4 /5 (Emoji/Reprodução)

5. emojinho4 zoom_out_map 5/5 (Emoji/Reprodução)

Outros emojis que devem ficar disponíveis em iPhones e iPads são novas versões de barbas em homens e mulheres e novas definições de tons de pele. Ao todo, 217 emojis devem ser adicionados em breve ao iOS 14, a mais nova atualização do sistema operacional da Apple.

Barbas farão parte de novo pacote de emojis do iOS Barbas farão parte de novo pacote de emojis do iOS