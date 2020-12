Novo recurso do WhatsApp permite chamadas de voz e vídeo na web

O WhatsApp começou a liberar nesta quarta-feira (16) chamadas de voz e vídeo na web. O recurso está ainda em fase de testes para um grupo restrito de usuários e chega em um ano em que empresas com aplicativos de videoconferências tiveram um grande impulso dado pela quarentena em muitos países para conter a pandemia do novo coronavírus. As ações do rival Zoom Video Communications, por exemplo, saltaram de 71 dólares em janeiro para 404 dólares hoje.

A nova função do WhatsApp foi detectada pelo site WABetaInfo, conhecido por testar versões preliminares do aplicativo.

Uma videochamada no aplicativo para computadores ou na versão web do WhatsApp aparece em uma janela separada do restante das conversas de texto.

O formato de comunicação à distância por vídeo parece ter vindo para ficar. De acordo com estudo da consultoria GlobalWebIndex, em julho deste ano, 27% dos brasileiros usuários de internet pretendem continuar a usar videochamadas mesmo na era pós-pandemia de coronavírus.

Segundo a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, divulgada em fevereiro, 90% dos brasileiros usam o WhatsApp para enviar mensagens de texto. Além disso, 81% se comunicam por áudio no aplicativo. O estudo diz ainda que WhatsApp está instalado no celular de 99% dos brasileiros e que 93% utilizam o aplicativo todos os dias. Com a chegada do novo recurso ao aplicativo mais popular do Brasil, a competição pode esquentar para os concorrentes Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Como o novo recurso de videochamadas na web ainda está em fase de testes, ele vem sendo liberado gradualmente a mais e mais usuários. Se tudo correr como a empresa espera, um lançamento para todos os usuários pode acontecer no futuro. Em smartphones Android, usuários podem optar por participar do programa de teste beta do app.