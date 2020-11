Nova geração de MacBooks? O que esperar do evento da Apple desta terça

Pela primeira vez em sua história, a Apple vai realizar três eventos consecutivos durante o período de fim de ano. Após a apresentação dos novos iPads e Apple Watches, em setembro, e do lançamento do iPhone 12, em outubro, as atenções agora estão voltadas para o evento de terça-feira (10), quando a Apple deve revelar mais detalhes de seu novo processador e também do macOS Big Sur.

O chipset produzido pela própria Apple e que conta com arquitetura ARM vai marcar o fim dos negócios da Apple com a Intel, que foi uma parceria da companhia de Cupertino nos últimos anos no fornecimento de processadores para dispositivos da maçã. Esta promete ser a principal novidade no desenvolvimento de computadores da Apple nos últimos anos.

Junto com os processadores, há a expectativa de que a Apple lance três novos notebooks. Segundo a Bloomberg, a companhia trabalha no desenvolvimento de um MacBook Air, além de um MacBook Pro de 13 polegadas e outro com tela de 16 polegadas. Todos já estarão equipados com os chips Apple Silicon.

Em relação ao sistema operacional macOS Big Sur, a expectativa é de que a Apple finalmente revele a data de lançamento da nova versão. O update já teve alguns detalhes conhecidos durante outros eventos da companhia realizados ainda neste ano, como a WWDC. Até agora a empresa apenas lançou uma versão de testes da plataforma.

Outra novidade que pode ser anunciada nesta terça é o dispositivo de rastreamento AirTag, que ajuda a rastrear qualquer objeto ao qual esteja acoplado. A expectativa era de que o aparelho anunciado ainda em abril do ano passado fosse lançado nos primeiros meses de 2020, mas isso não aconteceu. O evento desta terça deve ser a última chance da Apple lançar o gadget ainda neste ano.

Para quem quiser acompanhar, o evento da Apple será transmitido online nos canais digitais da companhia nesta terça-feira (10) a partir das 15h (horário de Brasília).