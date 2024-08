Função do WhatsApp que bloqueia mensagem de desconhecidos está sendo testada

O WhatsApp está testando uma nova função que permitirá aos usuários de Android bloquear mensagens de desconhecidos. A novidade foi revelada nesta terça, 20, pelo site WABetaInfo, que costuma prever as novidades do aplicativo que ainda estejam em fase de testes.

A atualização beta do WhatsApp para Android já tinha revelado que a Meta desenvolve uma ferramenta para permitir associar um nome de usuário ao telefone. Assim, será possível passar o "arroba" (@nome) aos conhecidos em vez do número.

Com isso, as pessoas não vão precisar mais passar seus números a quem não for de seu círculo de amizades ou relacionamentos mais próximos.

Aqueles com quem você já tem uma janela de conversa aberta poderão ainda ver o seu número no aplicativo. No entanto, segundo o site, será possível liberar apenas a visualização do seu apelido para as novas conversas.

Bloquear desconhecidos

Outro recurso que também está em testes, e deverá funcionar junto com o "arroba", é o PIN para o nome de usuário.

Funciona desse jeito: ao habilitar o novo apelido, você poderá dar a ele uma senha de quatro dígitos. Ou seja, para mandar uma mensagem nova ao @, seu contato terá que inserir um PIN.

Assim, só as pessoas para quem você deu a senha poderão lhe enviar a primeira mensagem. Importante: o PIN não poderá ser o mesmo código usado na verificação de duas etapas.

A exigência do PIN também não vale para aqueles contatos com quem você já conversa no aplicativo. A nova função tem o objetivo de dar mais controle a quem pode entrar em contato com você, bloqueando spams de comércios e grupos de disparo de mensagens.