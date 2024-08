Pegou um chip novo ou não lembra do número de celular? Se você está se perguntando, "qual o meu número de celular?", não se preocupe. Ironicamente, com a facilidade que temos para salvar e compartilhar contatos nos deixou mais aptos para esquecê-los - mas existem jeitos simples de descobrir o número de celular, independente da operadora ou smartphone.

Os sistemas operacionais do Google (Android), e da Apple (iOS), além do próprio aplicativo do WhatsApp, têm o telefone celular do usuário nas configurações.

Não é necessário ligar para outras pessoas, veja como descobrir seu número de celular em poucos passos.

Como saber meu número em dispositivos Android

Para identificar seu número em um aparelho Android, basta acessar as configurações e encontrar o número nas informações do telefone, veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo de configurações ou "Ajustes" do seu dispositivo Android; No menu, vá em "Sobre o telefone"; Depois clique em "Todas as especificações"; Então, clique em "Status";

Atenção: o passo a passo pode variar conforme versão do sistema Android;

Como saber meu número no iPhone (iOS)

Nos aparelhos iOS, seja no iPhone ou em modelos do iPad que possuem chip, basta acessar o aplicativo de Ajustes e encontrar seu número nas opções sobre telefone, confira o passo a passo a seguir:

Acesse "Ajustes"; Clique em "Telefone"; Depois clique em "Meu Número"; Seu número será exibido na tela;

Como descobrir meu número pelo WhatsApp

Também é possível consultar seu número de celular através do aplicativo WhatsApp, isso funciona tanto em dispositivos Android quanto nos iPhones e demais dispositivos iOS. Para fazer isso, basta seguir o passo a passo:

Acesse as configurações, clicando nos três pontinhos no topo direito Toque no seu nome do usuário; O telefone com DDD estará logo embaixo do nome e foto de perfil.

Como saber meu número de celular pela operadora

Através de uma ligação ou mensagem de texto, as operadoras podem mostrar ao usuário qual seu número de celular. Saiba como consultar:

Claro: ligue para *510# e uma mensagem será exibida na tela em poucos segundos;

ligue para e uma mensagem será exibida na tela em poucos segundos; Oi: ligue para *880# , escute as instruções, selecione "Serviços" e depois "Consultar Número";

ligue para , escute as instruções, selecione "Serviços" e depois "Consultar Número"; Tim: ligue para *846# e uma mensagem será exibida na tela em poucos segundos;

ligue para e uma mensagem será exibida na tela em poucos segundos; Vivo: envie um SMS com a palavra "Número" para 8300 e espere a mensagem aparecer na tela;

envie um SMS com a palavra "Número" para e espere a mensagem aparecer na tela; Outras operadoras: através de uma ligação para o número 0800 643 0424;

Caso você não saiba qual a operadora do chip que está em seu celular, você pode tentar ligar para o número abaixo ou testar cada um dos passos das operadoras acima.

Como saber meu número em um celular Claro

No caso de chips novos, a operadora Claro envia um SMS informando o número. Caso você já tenha o chip e esqueceu qual o número, existem 2 possibilidades:

Consulta de número por ligação

Basta ligar para o número *510# e seu número será exibido através de uma mensagem na tela do telefone;

Por SMS

A Claro também disponibiliza um número para identificar o celular via SMS:

Abra o aplicativo de mensagens; Envie uma mensagem para 35742 com qualquer palavra; Você receberá em alguns segundos uma mensagem com seu número.

Como saber meu número em um celular Tim

Para saber seu número de celular da operadora Tim, basta ligar para o número *846#, logo em seguida, você verá seu número em uma mensagem no telefone através do protocolo USSD.

Como saber meu número de celular Vivo

Se o seu chip for da operadora Vivo, envie um SMS para 8300 com a palavra "Número". Em alguns instantes, uma mensagem automática com o número será enviada.

Como saber meu número em um celular Oi

A Oi disponibiliza um canal via telefone para recuperação do número, basta seguir o passo a passo:

Abra o aplicativo de ligação do seu telefone; Faça uma ligação para o número *510#; Uma mensagem via protocolo USSD será exibida na tela com seu número;

Como descobrir meu número em qualquer operadora

Ligue para 0800 643 0424 caso você não consiga descobrir seu número por nenhum dos métodos e/ou não saiba qual é sua operadora, e aguarde o atendimento eletrônico informar o número.

