WhatsApp ganha buscador de figurinhas similar ao de GIFs animados

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 14, a ampliação das opções de figurinhas disponíveis no aplicativo, oferecendo integração com o serviço de imagens Giphy, permitindo aos usuários acessar uma vasta coleção de figurinhas diretamente pelo app, da mesma forma com ocorre hoje com o acervo de gifs.

Junto disso, o app também expande o criador de figurinhas personalizadas para o sistema Android.

Segundo o WhatsApp, o recurso de figurinhas pesquisáveis do Giphy facilita a busca, e retira a necessidade de sair do aplicativo e usar serviço de terceiros para adicionar as imagens divertidas.

Já o criador de figurinhas personalizadas, antes disponível apenas no iOS, agora chega aos dispositivos Android. Com ele, os usuários podem criar, editar e compartilhar suas próprias figurinhas, utilizando ferramentas de edição como corte, adição de texto e desenho.

As figurinhas criadas são automaticamente salvas na bandeja de figurinhas, permitindo fácil acesso e compartilhamento com amigos e familiares.

Como criar uma figurinha no WhatsApp?

Para criar uma figurinha personalizada, siga os passos abaixo:

Selecione o ícone de sticker à direita da caixa de texto para abrir a pasta de figurinhas.

Escolha “criar sticker” e selecione uma imagem da sua galeria.

Em seguida, personalize a figurinha escolhendo um recorte, adicionando texto, outros stickers ou desenhos.

Finalmente, compartilhe a figurinha na conversa.

Edição de figurinhas existentes

Além de criar novas figurinhas, os usuários também podem editar figurinhas já existentes.

Para isso, basta pressionar a figurinha desejada e selecionar “editar sticker”. Em seguida, é possível adicionar texto, sobrepor outros stickers ou fazer desenhos na figurinha.