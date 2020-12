Nova aquisição prepara Amazon para entrar no mercado de podcasts

É a vez da Amazon entrar no universo dos podcasts, um mercado bastante ativo em 2020 e que foi especialmente importante para empresas como a sueca Spotify, que tem investido no segmento.

A Amazon anunciou nesta quarta-feira que vai adquirir a Wondery, uma empresa focada em produção independente de conteúdo e podcasts. A Wondery é conhecida por podcasts no estilo true crime, em que é contada a história de um crime real. No Brasil, há títulos populares do gênero, ainda que de autoria de outras produtoras, como “Caso Evandro” ou “Praia dos Ossos”.

A compra, que ainda precisa ser confirmada, deve ser uma grande aquisição para o serviço Amazon Music, com a adição de produção de conteúdo. A plataforma passou a disponibilizar suporte a podcasts em setembro deste ano.

O valor do negócio não foi divulgado, mas reportagens da agência Bloomberg e do jornal The Wall Street Journal apontam para uma avaliação da Wondery em torno dos 300 milhões de dólares.

A compra pode colocar pressão em concorrentes como o Spotify, que teve crescimento recorde em 2020, principalmente investindo em podcasts.

Entre os principais negócios do Spotify em 2020 esteve um acordo estimado em 100 milhões de dólares com o podcast Joe Rogan Experience, e que figurou entre um dos maiores do setor, além do lançamento de um programa exclusivo com a ex-primeira-dama americana Michelle Obama. Ambos ficaram entre os cinco podcasts mais escutados do ano.