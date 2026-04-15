Mythos Preview foi apresentado ao governo dos EUA, diz confundador da Anthropic

O executivo Jack Clark, cofundador da Anthropic, comentou que a empresa de inteligência artificial conduziu uma apresentação do novo modelo Claude Mythos Preview ao governo dos Estados Unidos. Em conversa durante a conferência Semafor World Economy 2026, que aconteceu em Washington na última semana, Clark explicou que a empresa não cortou completamente os laços com o governo comandado por Donald Trump.

Ele classificou o embate causado pelas discordâncias públicas com o Departamento de Defesa como uma "disputa contratual específica", assegurando que o processo judicial em andamento não impede novas negociações. "“Nossa posição é que o governo precisa saber sobre essas questões e precisamos encontrar novas maneiras para que o governo faça parcerias com o setor privado, que está criando soluções que realmente revolucionam a economia, mas que também terão aspectos que impactam a segurança nacional, o mercado de ações e outros setores”, declarou o executivo sobre o tema.

De acordo com Clark, conversas sobre o Mythos Preview não são as únicas. A Anthropic manterá o governo informado sobre futuras novidades tecnológicas que podem ser implementadas a nível nacional. Na semana passada, uma reportagem da Bloomberg comunicou que o governo dos EUA estava incentivando bancos do Wall Street a começarem a testar o Mythos Preview em suas rotinas de trabalho. Algumas instituições financeiras que já embarcaram na tendência incluem Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e Bank of America.

Mythos Preview deve liderar nova era da Anthropic

Após a recusa pública da Anthropic em fornecer tecnologia de ponta para uso militar de instituições dos EUA, o governo do presidente Donald Trump requisitou que as agências federais deixassem de utilizar as ferramentas da companhia responsável pelo Claude Code. O país americano classificou a empresa de IA como um "risco inaceitável à segurança nacional", ao passo em que a Anthropic manteve seu posicionamento e seguiu com um processo contra o Departamento de Defesa, atualmente em andamento em uma corte federal da Califórnia.

O lançamento do Mythos Preview como essencial para cibersegurança coloca a Anthropic em posição de destaque difícil de ignorar. Durante a revelação do modelo, Dario Amodei, CEO da Anthropic, disse que a IA já foi responsável por identificar "milhares de vulnerabilidades de alta gravidade" nos aplicativos e sites mais populares da internet. Nesta semana, um teste realizado pelo instituto britânico AI Security Institute (AISI) demonstrou que a IA obteve 73% de sucesso nas tarefas de nível expert.

David Solomon, CEO do Goldman Sachs, é um dos executivos que alertou publicamente sobre o poder do novo modelo. Durante conferência de resultados, ele comentou que a instituição financeira está em contato ativo com a Anthropic para entender os próximos passos no avanço seguro de técnicas de cibersegurança.

Em busca de um espaço na onda da Anthropic, a rival OpenAI acaba de apresentar sua própria IA com foco em identificação de vulnerabilidades. A diferença é que a dona do ChatGPT está disposta a tornar acessível o uso do modelo, contrariando recomendações de segurança de líderes que elogiam a decisão da Anthropic de manter o Mythos Preview exclusivo para empresas selecionadas.