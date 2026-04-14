CEO do Goldman Sachs firma parceria com Anthropic para evitar nova IA se torne um risco

O banco Goldman Sachs está trabalhando em conjunto com a Anthropic para evitar que o Claude Mythos Preview represente um risco para segurança na internet. David Solomon, CEO da instituição financeira dos Estados Unidos, disse durante uma conferência de resultados que está em contato ativo com a startup de inteligência artificial para entender como o modelo de IA focado em cibersegurança pode contribuir com o ecossistema protegido de empresas de alto nível. "Obviamente, os LLMs estão progredindo rapidamente e estamos extremamente cientes das capacidades aprimoradas desses novos modelos, com a ajuda do governo americano e dos desenvolvedores dos modelos", disse o CEO em fala na conferência. Durante a revelação do modelo, Dario Amodei, CEO da Anthropic, disse que o Mythos Preview já foi responsável por identificar "milhares de vulnerabilidades de alta gravidade" nos aplicativos e sites mais populares da internet. “Estamos muito focados em complementar nossa resiliência cibernética e de infraestrutura. E isso faz parte das nossas capacidades contínuas nas quais temos investido e em que estamos acelerando nossos investimentos", reforçou Solomon.

Claude Mythos Preview caminha para se tornar essencial na era da IA

Com a popularização da IA como ferramenta e grupos de hackers com conhecimento cada vez mais avançado, sistemas de segurança se tornaram fáceis alvos para usuários comprometidos a decodificar maneiras de ter acesso a sistemas complexos. O mais novo modelo de linguagem da Anthropic foi apresentado com o objetivo de reduzir os riscos de ciberataques para um grupo seleto de empresas de tecnologia.

Nesta semana, um teste realizado por um instituto britânico demonstrou que a IA obteve 73% de sucesso nas tarefas de nível expert. Conforme a organização AI Security Institute (AISI), foi somente em abril de 2025 que um modelo conseguiu completar o teste pela primeira vez; isso posiciona a nova IA da Anthropic como destaque em práticas avançadas de combate a ataques hackers.

Poder do modelo impede uso público

O instituto também disse que a IA, se direcionada para indivíduos mal-intencionados, consegue realizar ataques com facilidade em sistemas pouco protegidos. Em uma simulação de ataque a sistemas corporativos, o Mythos Preview conseguiu completar a invasão em 3 das 10 tentativas realizadas; o mesmo processo demoraria 20 horas para ser realizado por um humano. "Esperamos que o desempenho em nossas avaliações continue a melhorar com mais poder computacional para inferência", informou o instituto, reforçando que empresas devem adotar as medidas do Mythos Preview com urgência.

Para Craig Mundle, ex-diretor de pesquisa e estratégia da Microsoft, o controle de uso do Mythos Preview é de extrema importância para evitar malfeitores. "O que antes era domínio de grandes países, grandes forças armadas, grandes empresas e grandes organizações criminosas com grandes orçamentos — essa capacidade de desenvolver operações sofisticadas de ciberataque — pode se tornar facilmente acessível a pequenos atores", informou o executivo em entrevista ao The New York Times.

Com acesso exclusivo para companhias interessadas em ampliar o nível de proteção, o Mythos Preview é um passo adiante na renovação de esquemas de segurança. Entre as 40 empresas de tecnologia selecionadas para o projeto estão Google, Amazon, Apple, Cisco, Microsoft e outras. O momento também incentivou as companhias a assinarem o acordo global Online Services Accord Against Scams, que garante um espaço de conversa ágil entre empresas de tecnologia, governos, polícias e organizações da sociedade civil.