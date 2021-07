Muscle car elétrico? A Dodge planeja um para 2024

Na quinta-feira, 8, a Stellantis, que controla a Dodge, fez o seu “EV day”. Trata-se de um evento para apresentar as propostas de carros esportivos de nova geração do grupo.

Foram anunciadas novidades sobre tecnologia de baterias, fábricas para essas baterias, plataformas novas e a padronização das tecnologias entre as diferentes marcas. A soma de investimento apostando neste futuro elétrico é de 35 bilhões de dólares, cerca de 184 bilhões de reais, na cotação atual.

Os 'muscles' de nova geração devem abandonar os motores V8 potentes e barulhentos, e incluírem motores elétricos. Assim, passarão a ser 'eMuscles'. Sim, esse é o nome que a Dogde deu para os seus próximos carros, que devem chegar às lojas ainda em 2024.

No teaser que apresentou, a empresa justifica a escolha por veículos elétricos com o fato de seu motor Hemi estar no limite do que pode ser legalmente produzido em potência.

O vídeo dá a entender também que o Dodge do futuro terá tração integral e uma versão modernizada do Fratzog, emblema usado pela Dodge entre 1962 e 1981.

A empresa ainda confirmou modelos da Opel e Jeep. A linha Ram também deve ganhar eletrificação para alguns projetos. As outras divisões têm planos menos específicos.

As marcas Chrysler e Lancia, que corriam risco de serem fechadas, fazem parte dos planos e ganham uma segunda chance. A divisão Abarth também foi incluída, prometendo versões esportivas do Fiat 500 elétrico e de novos modelos.