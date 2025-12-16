Microsoft se aproxima de US$ 5 trilhões com aposta em IA

A Microsoft (MSFT) deve ser a próxima empresa a alcançar um valor de mercado de US$ 5 trilhões. A previsão é de que, até 2026, a gigante da tecnologia, atualmente avaliada em US$ 3,59 trilhões, se beneficie da crescente adoção de inteligência artificial (IA) para impulsionar seu crescimento. Para o analista Dan Ives, da Wedbush, a Microsoft está bem posicionada para dominar o mercado de IA, com um impacto significativo sobre sua capitalização de mercado nos próximos anos.

O investimento contínuo da empresa em soluções como o Azure, o Copilot e o uso de IA em suas plataformas, como o Microsoft 365, já está começando a dar frutos. A integração dessas tecnologias em uma vasta gama de produtos e serviços garante à Microsoft uma vantagem estratégica sobre outros players do setor, como Google e Amazon.

Embora a parceria com a OpenAI tenha sido fundamental no início dessa jornada, com um investimento de US$ 13 bilhões desde 2019, analistas indicam que a dependência da Microsoft da OpenAI está diminuindo à medida que a empresa fortalece sua própria infraestrutura de IA. A diversificação de parcerias, como a colaboração com a Anthropic, também aumenta a independência da Microsoft, permitindo-lhe oferecer soluções personalizadas para uma variedade de setores e clientes.

Para o professor da NYU Stern, Robert Seamans, em entrevista ao Yahoo Finance, no entanto, a Microsoft continua a apostar em uma estratégia de "hedge", investindo em tecnologias internas e externas, o que proporciona flexibilidade para atender à alta demanda por soluções de IA enquanto minimiza os riscos de dependência excessiva de um único parceiro.

Apesar dos desafios, incluindo os altos investimentos em infraestrutura de IA e a crescente concorrência, a Microsoft segue como uma das maiores apostas no setor de tecnologia, com um portfólio robusto de produtos e uma estratégia que visa solidificar sua posição como líder em inovação digital.