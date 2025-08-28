Microsoft passa a integrar Copilot AI a TVs e monitores Samsung

O assistente de inteligência artificial Copilot, da Microsoft, passou a ser oficialmente integrado a TVs e monitores inteligentes da Samsung.

Com a novidade, os usuários podem solicitar recomendações de filmes, resumos de episódios sem spoilers e respostas a perguntas gerais diretamente na tela da TV.

Nas TVs, o Copilot apresenta uma interface animada e colorida, semelhante à versão exibida recentemente pela Microsoft, de acordo com informações do The Verge divulgadas nesta quarta-feira, 27.

Como acessar o Copilot

O Copilot está acessível na tela inicial do Samsung Tizen OS, no Samsung Daily Plus e no Click to Search. É possível ativá-lo via comando de voz ou selecionando o assistente com o controle remoto, pressionando o botão do microfone para iniciar a conversa.

Além disso, a tecnologia permite que os usuários façam login no aplicativo para obter uma experiência personalizada, permitindo que o Copilot consulte conversas e preferências anteriores.

O assistente já está disponível nos modelos de TVs Samsung 2025, incluindo Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro e The Frame, assim como nos monitores inteligentes M7, M8 e M9. A Microsoft também anunciou planos de expandir o Copilot para TVs da LG.