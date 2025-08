CEO da Microsoft já não trabalha sem IA — veja como ele a usa

Satya Nadella não é apenas o CEO da Microsoft — é também um usuário entusiasta da inteligência artificial generativa. Em entrevistas recentes, ele admitiu: “Não sei como conseguiria trabalhar sem isso”.

O “isso” é o Copilot, ferramenta de IA da Microsoft que integra os recursos do ChatGPT diretamente aos aplicativos do pacote Office e à nuvem da empresa.

Mais do que curiosidade, Nadella incorporou a IA ao seu fluxo diário de trabalho, especialmente para acelerar tarefas repetitivas, organizar ideias e tomar decisões com mais clareza. As informações foram retiradas de Bezinga.

Como ele usa a IA no dia a dia

Nadella não compartilhou um comando exato, mas revelou que usa a IA para:

Resumir e priorizar e-mails rapidamente

Analisar anotações de reuniões e extrair decisões pendentes

Testar hipóteses estratégicas com base em dados históricos

Simular cenários de negócios e avaliar riscos

Planejar compromissos e gerenciar agendas com mais eficiência

Em vez de usar a IA para gerar conteúdo genérico, ele a usa como parceira de pensamento. Ou seja, não pergunta “o que devo fazer?”, mas sim “qual é o melhor caminho com base nos dados disponíveis?”.

Prompts inspirados no estilo Nadella

Você também pode adaptar esse modelo de uso para seu dia a dia com comandos estratégicos como:

"Leia este e-mail e escreva um resumo com os 3 tópicos mais importantes e as ações que preciso tomar." "Com base nas últimas reuniões do comitê de inovação, organize as ideias mais recorrentes por tema e impacto no negócio." "Simule três cenários para o lançamento de um novo produto no setor financeiro, considerando riscos, custo e potencial de retorno."

"Liste decisões que ainda precisam ser tomadas com base nestes registros de reunião. Classifique por urgência." "Crie um plano de comunicação para apresentar esses resultados a investidores externos, em tom formal e sintético."

O que você pode aprender com isso

A lição de Nadella não está em usar IA para escrever por você, mas para pensar com você. Ao delegar tarefas operacionais e organizar ideias com clareza, ele ganhou mais tempo para decisões de alto impacto.

E essa estratégia está ao alcance de qualquer profissional — basta saber como conversar com a IA do jeito certo.

