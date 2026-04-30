Microsoft mantém acesso gratuito à tecnologia da OpenAI até 2032, diz Satya Nadella

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, afirmou que o novo acordo com a OpenAI mantém vantagens estratégicas para a empresa, mesmo após o fim da exclusividade no acesso à tecnologia da startup.

Segundo o executivo, a Microsoft continuará tendo acesso aos modelos mais avançados da OpenAI até 2032, sem pagamento de royalties. A declaração foi feita durante conversa com analistas de Wall Street após a divulgação dos resultados financeiros da companhia.

Nadella destacou que o acordo garante acesso à propriedade intelectual da OpenAI, incluindo modelos e produtos baseados em agentes de IA, o que permite à Microsoft continuar explorando comercialmente essas tecnologias.

“Temos um modelo de fronteira, com todos os direitos de propriedade intelectual até 2032, e pretendemos explorá-lo completamente”, afirmou o executivo.

A mudança ocorre em um momento em que a OpenAI passou a fechar acordos com concorrentes diretos da Microsoft, como a Amazon, levantando dúvidas no mercado sobre a manutenção da vantagem competitiva da empresa.

Apesar disso, Nadella minimizou os riscos e afirmou que a parceria segue sendo benéfica para ambos os lados, reforçando a ideia de um modelo “ganha-ganha”.

O executivo também destacou que a OpenAI continua sendo uma cliente relevante da Microsoft, utilizando sua infraestrutura de nuvem e outros serviços computacionais.

A empresa ainda mantém participação de 27% na OpenAI e contratos que envolvem mais de US$ 250 bilhões em consumo de serviços de nuvem.

Microsoft aposta em diversificação de modelos de IA

Nadella também ressaltou que o mercado corporativo não depende exclusivamente de um único fornecedor de inteligência artificial.

Segundo ele, a Microsoft oferece hoje uma das maiores variedades de modelos entre os chamados hyperscalers, grandes provedores de nuvem, incluindo soluções da OpenAI, Anthropic e modelos de código aberto.

Essa estratégia busca reduzir a dependência de um único parceiro e atender empresas que desejam usar diferentes modelos para diferentes aplicações.