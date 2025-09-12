Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Microsoft faz concessões e escapa de multa da União Europeia por Teams e Office

Acordo encerra investigação antitruste aberta em 2020 após denúncia do Slack, hoje parte da Salesforce

Separação dos aplicativos por sete anos e abertura a rivais marcam vitória parcial da Microsoft no embate com reguladores europeus (Colaborador/Bloomberg)

Separação dos aplicativos por sete anos e abertura a rivais marcam vitória parcial da Microsoft no embate com reguladores europeus (Colaborador/Bloomberg)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10h40.

A Microsoft conseguiu evitar uma multa da União Europeia ao oferecer concessões sobre a forma como agrupa os aplicativos Teams e Office, encerrando uma investigação antitruste que se arrastava desde 2020.

Essa apuração começou após denúncia do Slack, hoje parte da Salesforce, que acusava a empresa de abusar de sua posição dominante ao vincular a ferramenta de videoconferência ao pacote de produtividade mais usado no mercado.

Desde então, a Microsoft já havia desmembrado o Teams do Office 365 na região, mas críticos afirmavam que a medida era insuficiente. Em maio, a companhia, avaliada em US$ 3,7 trilhões, prometeu fazer concessões, como manter essa separação por sete anos.

Agora, além do desmembramento, a empresa se comprometeu a publicar informações que ampliem a interoperabilidade de seus serviços, permitindo maior integração com produtos rivais. Os reguladores aceitaram as novas garantias, afirmando que o acordo restabelece a concorrência e abre espaço para outros fornecedores.

“Esses compromissos abrem a competição em um mercado crucial de videoconferência e softwares de colaboração”, afirmou Teresa Ribera, vice-presidente da Comissão Europeia e comissária de concorrência da UE, em conferência realizada na Itália.

Por sua vez, Nanna-Louise Linde, vice-presidente de assuntos governamentais da Microsoft na Europa, disse que a empresa “acolhe o diálogo com a comissão que levou ao acordo” e que agora vai implementar as novas obrigações “de forma rápida e completa”.

Disputa com big techs

O desfecho ocorre em meio a tensões entre a União Europeia e o governo Donald Trump em torno da regulação das big techs. No início do mês, o bloco multou o Google em quase US$ 3,5 bilhões, o que levou o presidente dos EUA a fazer novas ameaças de retaliação comercial contra a Europa.

Após o acordo com a Microsoft, Ribera ressaltou que a UE continuará aplicando multas quando necessário, mas também recorrerá a soluções negociadas. A vice-presidente da Comissão Europeia já afirmou que o bloco deve estar preparado e disposto a desistir do acordo comercial assinado com os EUA em julho, caso Trump retalie a aplicação de regulações contra big techs.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaMicrosoftUnião EuropeiaAntitruste

Mais de Tecnologia

Zuckerberg vai à guerra: Meta entra em programa de óculos de combate do exército dos EUA

É possível 'comprar censura na internet' igual a da China e essa empresa vende o serviço a governos

Apple estende gratuidade de conectividade via satélite para iPhones 14 e 15 até 2026

Conheça a estratégia da Rapido, a empresa de mototaxi que venceu a Uber

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa cai no 'day after' da condenação de Bolsonaro, abaixo dos 143 mil pontos

Economia

Setor de serviços cresce 0,3% em julho, afirma IBGE

Inteligência Artificial

Dona do Alibaba, da china, agora fabrica robôs humanoides; conheça o modelo R1

Mundo

Nepal: protestos no país deixaram 51 mortos e mais de 12 mil presos foragidos