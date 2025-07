Trump anuncia acordo com União Europeia, com tarifas de 15%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que fechou um acordo comercial com a União Europeia e que aplicará tarifas de 15% sobre as exportações do bloco. A taxa substitui a alíquota de 30% que havia sido previamente anunciada pelo governo americano.

Trump esteve reunido na Escócia com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para concluir as negociações. Antes do encontro, ambos haviam declarado que havia “50% de chance” de se chegar a um entendimento.

Entre os pontos de divergência, Trump citou as barreiras impostas às exportações de automóveis e produtos agrícolas dos Estados Unidos para a Europa. O novo acordo deverá ser submetido à aprovação dos 27 Estados-membros do bloco europeu.

