Microsoft compra empresa de inteligência artificial Nuance por US$19,7 bi

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 12, a aquisição de mais uma companhia. O negócio desta vez envolve o pagamento de 19,7 bilhões de dólares pela compra da Nuance Communications, empresa americana que desenvolve tecnologias para facilitar o uso de comandos de voz e a transcrição de áudios.

A aquisição da Nuance deve auxiliar a Microsoft a aumentar sua presença em mercados estratégicos. O alvo da vez são empresas que prestam serviços de saúde. Fundada em 1992, a empresa adquirida conta com softwares já utilizados por empresas do segmento, como o Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One e PowerScribe One.

Estes produtos são utilizados por conglomerados de hospitais como AthenaHealth, Johns Hopkins, Mass General Brigham e Cleveland Clinic. Ao todo são mais de 10.000 clientes na área de saúde, 6.000 funcionários e operações em 27 países.

Nos números financeiros reportados no último balanço trimestral, referente ao quarto trimestre do ano passado, a companhia informou receita de 352,9 milhões de dólares, quase 9% menor do que a registrada no mesmo período de 2019.

“A aquisição de hoje representa o mais recente passo da Microsoft em sua estratégia de nuvem para indústrias específicas”, informou a empresa em nota. Para auxiliar neste processo, o executivo Mark Benjamin, que liderava a Nuance, permanecerá na operação, mas tendo que se reportar a Scott Guthrie, executivo responsável pelo grupo de nuvem e IA.

A Nuance é uma empresa de capital aberto desde 2000, quando realizou seu IPO na Nasdaq. Por este motivo, a Microsoft informou que realizou o pagamento de 56 dólares por cada ação da empresa, 23% a mais do que o valor de cada papel no fechamento da última sexta-feira, 9.

Com isso, a compra da Nuance passa a ser a segunda mais cara já realizada pela Microsoft em toda a história. O valor é inferior apenas aos 26,2 bilhões de dólares gastos na aquisição do LinkedIn, em 2016.

O mercado se empolgou. As ações da Nuance já sobem mais de 17% no pregão desta segunda. Já os papéis da Microsoft negociados na Nasdaq permanecem estáveis, com queda de 0,33% no momento da publicação desta reportagem.

Mais negócios?

As aquisições da Microsoft não devem parar pela compra da Nuance. Fontes internas ouvidas pela Bloomberg apontam que a gigante de Redmond está de olho na aquisição do Discord, plataforma de conversas em áudio muito utilizada pela comunidade gamer.

Apesar da companhia estar avaliada em 7 bilhões de dólares, de acordo com projeções do mercado baseadas no último aporte recebido pela startup – 100 milhões de dólares do Greenoaks Capital em dezembro de 2020 –, uma possível compra custaria algo em torno de 10 bilhões de dólares.