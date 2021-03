Microsoft estaria em conversas para comprar Discord em acordo de US$ 10 bi

A gigante de tecnologia Microsoft está em negócios para uma aquisição da plataforma de conversas Discord, muito utilizada na comunidade de gamers. De acordo com fontes com conhecimento do assunto, que falaram à agência Bloomberg, o valor da compra seria superior a 10 bilhões de dólares.

As fontes disseram que as conversas estão acontecendo mas não há previsão de um negócio ser fechado. Segundo a Bloomberg, uma das fontes afirmou que é mais provável que o Discord abra capital do que seja vendido. As duas empresas negaram pedidos de comentário da agência.

O Discord é conhecido por ser um serviço gratuito usado por comunidades de jogadores ao redor do mundo para falar por áudio, vídeo e texto. Atualmente a empresa é avaliada em 7 bilhões de dólares, após uma rodada de investimento que levou 100 milhões de dólares no final do ano passado.

A plataforma permite manter fóruns fechados com publicações, salas de conversa e é uma boa maneira de organizar comunidades. O Discord já conta com mais de 100 milhões de usuários mensais ativos e trabalha agora em transformar o serviço em uma ferramenta de comunicação e não apenas numa plataforma centrada no universo gamer.

Quanto à Microsoft, não é a primeira vez que a empresa entra no frenesi de adqurir algum serviço que tenha uma comunidade pujante. No ano passado, quando o ex-presidente Donald Trump ameaçou banir o TikTok dos EUA, a empresa apareceu como possível interessada, e no final do ano foi revelado que a gigante liderada por Satya Nadella entrou em conversas para adquirir a rede social Pinterest.

De acordo com fontes da Bloomberg, a empresa está procurando por um serviço que tenha uma comunidade ativa de usuários.