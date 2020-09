A Microsoft está dando um passo agressivo em sua divisão de jogos eletrônicos. A companhia de Redmond está adquirindo a operação da Bethesda, um dos maiores estúdios de jogos de videogame e computador da atualidade e responsável por títulos como Fallout, The Elder Scrolls e Doom. O valor da transação gira em 7,5 bilhões de dólares.

O anúncio da compra da Bethesda foi feito nesta segunda-feira pela Microsoft em um comunicado enviado à imprensa. Com a aquisição, a Bethesda, que tem mais de 2.300 funcionários e que trabalham divididos em estúdios menores como iD Software, MachineGames, Arkane, entre outros, vai passar a operar dentro do Microsoft Xbox Studios.

“Como uma desenvolvedora e editora de jogos comprovada, a Bethesda obteve sucesso em todas as categorias de jogos”, afirmou Satya Nadella, CEO da Microsoft, no comunicado à imprensa. “Promoveremos nossa ambição de capacitar mais de três bilhões de jogadores em todo o mundo.”

Para os jogadores, a notícia é positiva pois indica que os jogos produzidos pelos estúdios da Bethesda serão inclusos no serviço de assinatura virtual da Microsoft, o Xbox Game Pass. A chegada de lançamentos ao serviço acontecerá quando os títulos forem lançados no mercado, enquanto os jogos mais antigos já serão incorporados.

A compra da Bethesda é um passo ousado da Microsoft no mercado de games e se dá um momento crucial para a companhia. Recentemente, a rival Sony, que pretende deixar o Brasil, anunciou a chegada do PlayStation 5 no mercado global. Nesta terça-feira, a Microsoft deve liberar os pedidos para a compra prévia de sua próxima geração de consoles, o Xbox Series S.