Microsoft afirma ter alcançado passo "fundamental" para a computação quântica

A Microsoft e a empresa de computação quântica Quantinuum afirmaram ter alcançado uma etapa fundamental para tornar os computadores quânticos uma realidade comercial ao demonstrar os bits quânticos lógicos mais confiáveis já registrados.

As duas empresas afirmam ter criado um computador quântico com um nível de confiabilidade sem precedentes. Utilizando uma abordagem híbrida que aplica o sistema de virtualização da Microsoft, com diagnóstico e correção de erros, ao hardware da Quantinuum, as empresas executaram mais de 14.000 experimentos individuais sem um único erro. De acordo com a Microsoft e a Quantinuum, essa foi a primeira vez que isso foi alcançado.

Os computadores quânticos podem resolver problemas computacionais que poderiam levar milhões de anos para serem resolvidos em um computador tradicional baseado em silício, com velocidades sem precedentes.

"Os resultados de hoje marcam uma conquista histórica e são um reflexo maravilhoso de como essa colaboração continua a ampliar os limites do ecossistema quântico", disse Ilyas Khan, fundador e diretor de produtos da Quantinuum.

Em recente relatório, a Tech Market View destacou que muitas organizações estão subestimando e despreparadas para os ganhos potenciais que a computação quântica trará. O desenvolvimento de soluções quânticas mais sofisticadas permitirá que as velocidades de computação eclipsem até mesmo os supercomputadores mais potentes, desbloqueiem o processamento mais rápido de dados em casos de uso como otimização de transporte, acelerem a descoberta de novos medicamentos e materiais e aprimorem os recursos dos algoritmos de aprendizado de máquina de IA.

Comparar e medir computadores quânticos não é simples; há vários parâmetros diferentes que definem a qualidade dos bits quânticos e, por sua vez, a eficácia das próprias máquinas quânticas. Há vários fornecedores, cada um com o objetivo de resolver problemas de computação cada vez maiores e, ao mesmo tempo, diminuir as taxas de erro dos cálculos. É essa compensação entre velocidade e confiabilidade (número de erros) que está impulsionando a inovação atual no campo. É difícil dizer se as afirmações da Microsoft e da Quantinuum realmente representam um avanço significativo, mas certamente é mais um passo em direção a soluções quânticas práticas que podem ser implantadas em escala.