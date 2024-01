China lança terceira geração de computador quântico de supercondutores autóctones

O Centro de Pesquisa em Engenharia Quântica da Província de Anhui e do Laboratório-Chave da Província de Anhui para Chips de Computação Quântica que o “Original Wukong” (Sun Wukong-Monkey King), a terceira geração do computador quântico de supercondutores autóctones da China, foi lançado e entrou em operação na Hefei Origin Quantum Computing Technology às 9h do mesmo dia.

De acordo com as informações, este computador quântico é equipado com o chip quântico supercondutor autóctone “Wukong”, que possui 72 bits quânticos. Este é atualmente um dos computadores quânticos supercondutores programáveis e entregáveis mais avançados. Os pesquisadores explicaram que o computador quântico supercondutor é baseado no chip quântico de circuito supercondutor. Internacionalmente, tanto a IBM quanto o Google utilizam a tecnologia supercondutora em seus computadores quânticos.

O vice-diretor do Centro de Pesquisa em Engenharia Quântica da Província de Anhui, Kong Weicheng,explicou que o “Wukong” está combinado com o sistema de controle de terceira geração, realizando de fato testes automatizados em chips quânticos, melhorando significativamente a eficiência operacional do computador quântico como um todo.

Jia Zhilong, vice-diretor do Laboratório-Chave da Província de Anhui para Chips de Computação Quântica, revelou que o “Wukong” é equipado com o chip quântico supercondutor “Chip Wukong”, contendo um total de 198 bits quânticos, dos quais 72 são bits quânticos de trabalho e 126 são bits quânticos de acoplamento.

Segundo as informações, o computador quântico supercondutor lançado desta vez foi chamado de “Wukong”, em homenagem à figura mítica chinesa Sun Wukong, com a conotação de “72 transformações” semelhante às habilidades do personagem Sun Wukong.