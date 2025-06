Meta fecha contrato com usina nuclear e impulsiona expansão do setor nos EUA

A Meta anunciou a assinatura de um contrato de compra de energia elétrica com a Constellation Energy, responsável pela operação da usina nuclear Clinton, localizada em Illinois. O acordo terá duração de 20 anos e começará a vigorar a partir de meados de 2027, quando termina um subsídio estadual que atualmente mantém a competitividade da planta, segundo a Bloomberg.

O compromisso da Meta reflete a necessidade crescente das empresas de tecnologia por fontes de energia estáveis e sustentáveis para alimentar seus centros de dados, especialmente diante do aumento da demanda causada pela inteligência artificial. A energia nuclear é considerada estratégica por oferecer fornecimento contínuo e não gerar emissões de gases que agravam o aquecimento global.

Como parte do acordo, a Constellation pretende ampliar a capacidade da usina Clinton e avalia a possibilidade de construir um novo reator no mesmo local, que já possui autorização federal para essa expansão. Segundo o CEO Joe Dominguez, a parceria com a Meta abre caminho para negociações similares com outras companhias interessadas em investir em projetos nucleares modernos.

No ano anterior, a Constellation anunciou um investimento de 1,6 bilhão de dólares para reativar a usina Three Mile Island, na Pensilvânia, cuja energia será vendida integralmente para a Microsoft. Apesar do interesse do setor tecnológico em novas usinas, investimentos nucleares enfrentam desafios devido a atrasos e custos elevados em projetos recentes nos Estados Unidos.

O apoio de grandes clientes como a Meta pode ser decisivo para que a Constellation avance na construção de novas instalações, avaliando tanto tecnologias emergentes, como pequenos reatores modulares, quanto modelos tradicionais já consolidados.

Desafios e perspectivas para a energia nuclear nos Estados Unidos

Com capacidade para gerar cerca de 1.100 megawatts, a usina Clinton abastece aproximadamente um milhão de residências. A planta esteve sob risco de fechamento em 2017, devido à concorrência com fontes mais baratas, como o gás natural e as renováveis, mas a aprovação de um subsídio estadual garantiu sua continuidade.

Agora, com o fim do benefício se aproximando, a Constellation busca firmar contratos como o da Meta para manter suas operações viáveis. Para a Meta, trata-se do maior acordo de energia até o momento, reforçando seu foco em expandir o uso de energia nuclear nos Estados Unidos.

A companhia está avaliando propostas para o desenvolvimento de até 4 gigawatts em novas usinas nucleares, mirando operações previstas para a década de 2030. Enquanto isso, o contrato com Clinton assegura o fornecimento imediato, permitindo que a Constellation planeje a expansão da usina e a permanência da energia nuclear na matriz energética regional.