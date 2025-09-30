Meta compra startup de chips Rivos

A Meta fechou a aquisição da Rivos, startup de semicondutores de Santa Clara (EUA) avaliada em mais de US$ 2 bilhões.

A empresa desenvolve processadores baseados em RISC-V, arquitetura aberta que rivaliza com Arm, Intel e AMD.

A dona de Facebook e Instagram já era cliente da Rivos e busca reduzir a dependência da Nvidia, cujas GPUs são essenciais — e caras — para treinar sistemas de IA.

O negócio reforça a estratégia da Meta de investir em chips próprios, seguindo o caminho de Google, Amazon e Apple.